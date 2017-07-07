Проишествия 

Плотницкий выступил с заявлением по поводу взрывов в Луганске

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Игорь Плотницкий. Фото: Kazache.ru

Луганский Информационный Центо (ЛИЦ) опубликовал заявление главы ЛНР Игоря Плотницкого в связи со взрывами на площади Героев ВОВ в центре Луганска.

Приводим текс целиком:

«Сегодня среди белого дня в центре Луганска был совершен ряд вопиющих террористических актов.

Взрывы прогремели в густонаселенном районе неподалеку от места массового отдыха жителей города, детской площадки, штаба Народной милиции Республики.

Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения.

Призываю жителей Республики быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям.

Хочу заверить, что руководство Республики, правоохранительные органы и специальные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы наказать виновных в данных террористических актах и предотвратить возможные последующие агрессивные действия.

Со своей стороны мы сделаем все возможное и окажем необходимую помощь пострадавшим.

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий»

Ранее EADaily сообщало о двух взрывах в столице ЛНР. Первый произошел в 15.30 — сработало взрывное устройство в урне возле магазина. Второй взрыв, более мощный, прогремел приблизительно через час — в 50 метрах от места первого взрыва взорвался автомобиль.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/07/plotnickiy-vystupil-s-zayavleniem-po-povodu-vzryvov-v-luganske

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