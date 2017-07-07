Плотницкий выступил с заявлением по поводу взрывов в Луганске
Луганский Информационный Центо (ЛИЦ) опубликовал заявление главы ЛНР Игоря Плотницкого в связи со взрывами на площади Героев ВОВ в центре Луганска.
Приводим текс целиком:
«Сегодня среди белого дня в центре Луганска был совершен ряд вопиющих террористических актов.
Взрывы прогремели в густонаселенном районе неподалеку от места массового отдыха жителей города, детской площадки, штаба Народной милиции Республики.
Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения.
Призываю жителей Республики быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям.
Хочу заверить, что руководство Республики, правоохранительные органы и специальные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы наказать виновных в данных террористических актах и предотвратить возможные последующие агрессивные действия.
Со своей стороны мы сделаем все возможное и окажем необходимую помощь пострадавшим.
Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.
Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий»
Ранее EADaily сообщало о двух взрывах в столице ЛНР. Первый произошел в 15.30 — сработало взрывное устройство в урне возле магазина. Второй взрыв, более мощный, прогремел приблизительно через час — в 50 метрах от места первого взрыва взорвался автомобиль.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/07/plotnickiy-vystupil-s-zayavleniem-po-povodu-vzryvov-v-luganske