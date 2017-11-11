Плотницкий оценил перспективы возвращения ЛНР в состав Украины (ВИДЕО)

Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что Республика не собирается возвращаться в состав Украины. Об этом он сказал в эфире ГТРК ЛНР.

«За внешний политический курс республики отвечает глава. Поэтому слушайте, что говорю я. А я всегда говорил, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет, и никуда мы больше не пойдем, и никуда возвращаться не будем», — подчеркнул Плотницкий.

Он добавил, что не понимает, куда сейчас могла бы вернуться ЛНР.

«На пепелище? У нас нет той Украины, которая была до войны. Экономики (на Украине) нет, государства нет, национального единства давно нет. Исторические корни обрезаны, все потеряно», — заявил он.

В то же время глава ЛНР допускает, что в будущем республика может стать частью «новой Украины», но только после выполнения Минских соглашений и в том случае, если такой шаг будет одобрен населением на референдуме.

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О необходимости возвращения ЛНР в состав Украины ранее в ноябре заявил и.о. министра иностранных дел Республики Владислав Дейнего. По его словам, полного разрыва с Киевом не потерпит мировое сообщество, и Луганск должен снова стать частью украинского государства.

В ДНР не разделили мнение Дейнего. В Донецке считают, что варианта, при котором Донбасс полностью вернется под контроль Киева, не существует, поскольку руководителям Республик Донбасса на Украине грозит как минимум пожизненное заключение.

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