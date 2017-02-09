Плотная застройка и концентрация противоборствующих сторон в одном секторе — причины смерти турецких военных

Смерть турецких военнослужащих в результате удара ВКС России — это результат ошибки и плотных военных действий в городе Аль-Баб провинции Алеппо.

Таким мнением с «Русской Весной» поделился востоковед и эксперт по истории и политике Турции Александр Сотниченко.

«Была совершена непреднамеренная ошибка, это признают и турецкие военные. Дело в том, что турецкое командование координирует свои действия с российским штабом, а российская авиация наносит удары по тем объектам, на которые их навела турецкая сторона», — отмечает эксперт.

На взгляд Сотниченко, смерть турецких военных стала причной того, что противоборствующие стороны подошли уже очень близко друг к другу.

«В том месте где был нанесен удар там очень сложная обстановка, квартал очень плотно застроен, стороны подошли очень близко друг к другу. И турецкие войска, и сирийская армия, и боевики Исламского государства* — все оказались на одной небольшой территории. В результате незначительная ошибка стала причиной гибели турецких солдат», — отметил Сотниченко.

По его словам, подобные ошибки в условиях ведения боев в городе с плотной застройкой случаются довольно часто.

«Надеюсь, что инцидент будет расследован компетентными органами обоих государств и не станет причиной ухудшения отношений между странами», — заявил эксперт.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация.