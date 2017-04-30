Площадь лесных пожаров в Бурятии стремительно растет

Площадь действующих на данный момент лесных пожаров в Бурятии составляет около 2 тыс. га. Об этом сообщается на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства. «На утро 30 апреля в Бурятии зарегистрировано 20 лесных пожаров… Из них действует 14 очагов», — цитирует сообщение ведомства «Коммерсантъ».

Пожары были зафиксированы в Кабанском, Баунтовском, Джидинском, Заиграевском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тункинском, Кижингинском, Курумканском и Хоринском районах Бурятии. По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, общая площадь пожара в Заиграевском районе составила 1 тыс. га, в Тункинском национальном парке — 265 га, в Прибайкальском районе — 220 га. Одной из причин возникновения возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

С начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 123 возгорания на площади около 11,7 тыс. га. Сейчас в регионе введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В тушении лесных пожаров задействовано более 860 человек.