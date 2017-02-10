Украина 

Плоды оккупации: под Мариуполем мужчина подорвался на мине

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Плоды оккупации: под Мариуполем мужчина подорвался на мине | Русская весна

Под Мариуполем на трассе между поселками Павлополь и Чермалык на мине подорвался мужчина 1993 года рождения.

Оккупационные власти сообщают, что молодой человек госпитализирован с тяжелой минно-взрывной травмой, которая повлекла осколочные ранения грудной клетки и конечностей.

Пострадавшего экстренно прооперировали, медики оценивают его состояние как средне-тяжелое.

Это первый подобный случай в 2017 году: а за предыдущий год число таких случаев достигло двадцати. Всё это тоже жертвы войны, жертвы оккупации Донбасса киевскими властями, которые и к местному населению и к землям относятся ровно так же, как относились немецко-фашистские захватчики.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486706938

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