Планетарная власть «зверья»

Построить «звериное» государство на этой территории пока никак не удаётся. Что-то у «зверей» здесь до конца не складывается, видимо им всё ещё, своим присутствием в государстве, мешает сам человек. Только «зверьё» уже настолько обнаглело, получив в нём всю власть, что не обращает на него никакого внимания, как будто бы он на самом деле не существует, называя его «ватником», «быдлом» и т.п. Они делают всё, чтобы его как можно более «ободрать» и «выпотрошить», живя за его счёт и восстанавливая своё «звериное» государство и свою силу.



После распада некоего социалистического государства «звери», вдруг, получили возможность восстановить, потерянный ими когда-то, их «звериный» дикий рынок и государство. Они настолько заигрались сегодня в свои «животные игры», что уже перегрызли всё что можно и готовы перегрызть даже друг друга. И они грызутся между собою и постоянно уничтожают себе подобных, борясь за свою территорию и «пищу». Здесь правит только их «звериная» сила (деньги) и они никак не могут сами организоваться в какое-либо общество. Создаётся впечатление, что они снова восстали на пьедестале Природы, вместо человека, который, так же вдруг, куда-то исчез.

Если вы думаете, что в облике человека сегодня находится сам Человек, то глубоко ошибаетесь, ибо это уже стало не совсем так. В современном мире в человеческом облике находится более животное, чем человек. Конечно, оно стоит выше обычных животных, которых мы знаем в природе, ибо оно обладает высшим животным разумом и начальным уровнем ума. Высший животный разум и ум таких людей имеет одинаковый уровень развития. Таких людей можно назвать умными, потому что их высший животный разум обладает довольно высоким уровнем, который может даже пока превосходить ум.

Наш трёхмерный разум имеет отношение только к животному уровню разума. Это его уровень измерений. Истинный Человек должен обладать ещё и четвёртым измерением в разуме, которого у нас пока нет или он ещё находится в зачаточном состоянии. Четвёртое измерение понимает под собою духовность, к которой не относятся ни какие религии и ни какие другие духовные традиции. Они так же порождение «звериного» разума, а духовность стоит на порядок выше их. Пока мы её не обретём, как четвёртое измерение, то Человеком не станем.

Такое первое в мире социальное государство человека с «четырьмя» измерениями в разуме было построено в СССР. Мы это легко докажем. Четвёртым, «духовным» измерением в нём стала идеология КПСС, которая подменила собою истинную духовность и сделала её синтетической, т.е. искусственной, но она всё же как-то существовала. Даже эта искусственность сыграла в государстве большую роль, дав возможность «трёхмерным» «животным» людям обрести пока синтетическое «четвёртое» измерение в разуме и начать становиться истинным Человеком. Это было первое в мире государство уже не животных, а людей-ума. Это подтверждает то образование, которое тогда получали люди. Люди-ума в этом государстве жили счастливо. Только те, кто там так и остался «зверем» и не стал человеком, не смог найти себе места в государстве человека. Эти «звери» всячески сопротивлялись его существованию.

Тут же возникает вопрос, если оно было первом в мире государством человека, то почему тогда его разрушили? Первое, что можно сказать, что начальный общественный ум ещё не обладал достаточной ментальной силой, чтобы противостоять высшему уровню животного разума со всей его наивысшей звериной силой; второе, что в этом государстве «зверей» зажали так сильно, что часть из них даже истребили и тогда это государство почти полностью лишилось их жизненной силы (рыночной экономики), от которой зависело его существование; третье, что подмену духовности синтетической идеологией и синтетическими божками КПСС нужно было разрушить, как неистинные и подменённые структуры будущего истинного социального государства человека. Эта синтетика в подмене духовности не позволила получить её громадную силу, которая бы смогла обратить животных и удержать их в рамках подчинённости человеку (управляемая экономика). Все эти недостатки привели, не к уничтожению первого в мире государства человека, о котором так ратует Запад, а к его переформатированию и устранению тех недостатков, которые мы описали выше.

Если взять для примера другие страны с социализмом, а их не так много, то там недостатки остались практически теми же, что в конечном итоге приведёт их к такому же обязательному переформатированию. Это им лучше сделать самим, а то всё будет как у нас. Социальная эволюция продолжается, и она не остановится до тех пор, пока не получит новый государственный строй, который будет служить человеку. Как он будет называться, социализм или ещё как-то по-другому, это будет уже не столь важно. Важно будет то, что это обязательно произойдёт и нас опять, как в октябре 1917 года, при этом могут не спросить. Только возврата к «звериному» государству уже не будет.

Нам сегодня главное понять, что в России мы уже восстановили «звериную» экономику дикого рынка, тем самым устранив одну из причин разрушения СССР. Теперь нам эту дикую экономику необходимо подчинить уму, т.е. управленцам в Правительстве РФ и сделать её управляемой, но ни в коем случае её нельзя подавлять и уничтожать, как это было сделано ранее. Её необходимо соединить с государственной плановой экономикой. Только мы всё ещё, по инерции, продолжаем отказываться от такого государственного управления экономикой. Это в корне неверно, что может привести к новому кризису и настолько глобальному, что Природа сама заставит нас своей силой сменить Правительство и создать государственную управляемую экономику. Зачем бизнесу отдавать то, что явно приносит прибыль, которая могла бы прямиком идти в государство, а не олигархам. Отдайте бизнесу то, что государству невыгодно разрабатывать. Кроме этого, необходимо устранить любую конкуренцию, которая порождена «зверьём» и которая завязана на их силе. Её необходимо будет заменить на взаимовыручку, братство, товарищество и взаимопомощь, которые стоят уже на уровне ума человека. Это будет уже совсем другая экономика: плановая и управляемая экономика человека, а не дикого животного рынка.

Если говорить об идеологии духовности, то сегодня даже в Российской Конституции закреплена статья о невозможности любой идеологии. А что собой представляет государство без идеологии? Это будет государство, которое кем-то управляется внешне. Если мы сегодня строим «звериное государство», то так и скажите нам об этом и закрепите это в Конституции. Это и есть идеология, только «звериная». Духовность в наших головах пока даже не определяется, и мы даже не знаем, что она собой представляет на самом деле? Не восстанавливать же нам обратно эту синтетику духовности только уже через идеологию «Единой России»!

Навязывание «животной» идеологии, например, Православия или какой-то другой религии – это так же не выход, ибо это будет шаг назад. Мы не против них и даже за них. Они на своём уровне делают необходимое религиозное дело, но это, всё же, уровень высшего животного разума, который их породил. Нам необходимо подняться выше него к одухотворённому Человеку и здесь никакие современные религии не подходят. Духовность – это явно что-то другое, которое стоит выше всего этого и не привязана к ним! Здесь требуется нечто новое, которое скоро должно будет родиться в нашей цивилизации.

Сегодня люди-ума пока на планете не имеют своего государства-ума и своей человеческой идеологии, поэтому им приходится очень трудно. А вот «зверью» в современном мире живётся припеваючи: у них всё это есть. Это пока их мир, где нет места человеку. Им важен только уровень «звериной» силы и чем её больше, тем выше, по уровню жизни, стоит такой «зверь». Это вся их идеология. Здесь образование – чем ниже, тем лучше. Зачем давать знания будущим жертвам этих хищников, ведь оно даёт силу. Через него они могут начать им сопротивляться и, чего доброго, ещё свергнут их власть и подчинять далее себе, создав своё государство-ума.

Итак, мы получаем, что современная цивилизация обратно скатилась к животному социальному устройству общества, т.к. власть «зверей» на планете сегодня наивысшая. Только им не дали возможности подчинить себе всю планету. Их глобализация сорвалась, что привело их в такую дикую ярость, что они готовы растерзать всех, кто им мешает это осуществить. Они, ради своих глобальных амбиций, уже растерзали Каддафи в Ливии, Хусейна в Ираке и очень сильно хотят, вернее, просто жаждут растерзать Путина В.В. Ох, как Он им мешает установить власть «зверья» на планете!

Только они никак не ожидали от России такого антиглобализационного подвоха. Здесь они просчитались, ибо вдруг заново возродился, как «птица Феникс из пепла», человек-ума Президент РФ Путин В.В., который получил человеческое, а не животное, образование в его пике ещё в СССР. Он может долго изучать повадки этих диких «зверей», но затем в один миг, только одним своим взглядом, подчиняет их себе. Сегодня это и происходит в мире. Как бы на него не нападало это дикое «зверьё», но люди-ума понимают, что в мире Он единственный делает что-то очень важное для них, отнимая у «зверей» глобальное право управлять планетой, передавая его человеку. А их «рык», по этому поводу, идёт по всей Земле, только он никак не остановит эволюцию и Россию.

Более из других государств и их руководителей на планете никого нет, кто бы направил все свои усилия на создание нового государства для человека-ума. Россия может снова стать и должна стать первым государством человека-ума среди всех остальных. А теперь представьте себе, сколько необходимо иметь силы ума, чтобы заставить всех самых сильных «хищников» планеты подчиниться человеку! Здесь без духовной силы, которая на порядок превышает силу ума, нам никак не обойтись!

Но мы уже видим, что в этой битве «зверья» и человека уже побеждает Человек!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108251/16217/-