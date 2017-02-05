План Порошенко провалился. А теперь начнётся самое интересное, — экс-глава МГБ ДНР

Петру Порошенко не удалось спровоцировать армию ЛДНР на контрнаступление, и теперь у правящего режима в Киеве начнутся крупные неприятности.

Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса».

«Всё это полная ерунда, будто бы обострение на фронте — это инициатива отдельных добровольных батальонов. Они могут дестабилизировать ситуацию только на узком участке фронта, а обстрелы велись по всей линии — как в ДНР, так и в ЛНР.

Мы видели провокации, уничтожение мирного населения, ложь, возведенную в ранг государственной политики — постановочный визит Порошенко в Германию.

Очень сложно в дипломатии прервать однодневный визит, но он умудрился это сделать.

Если Порошенко еще немного подержать людей на линии разграничения, они развернутся и пойдут на Киев. Разговоры о третьем Майдане ведутся без остановки.

В ситуации, когда теряется поддержка спонсоров, когда прогнозируется перезагрузка отношений США с Россией, смена лидеров в Евросоюзе, Порошенко вынужден идти на такие шаги», — пояснил экс-руководитель МГБ ДНР.

«Главной задачей Порошенко было вынудить ополчение пойти вперед — однако, во-первых, это означало бы значительные потери личного состава — украинская сторона создала мощные укрепрайоны в районе Авдеевки. А в идеале для Киева могла бы ужесточиться позиция Запада — вы видели все эти заявления Маккейна о „Джевелинах“.

Нас провоцируют на наступление на Киев. Но не забывайте, что под Донецком и Луганском сконцентрирована 100-тысячная украинская военная группировка. Чтобы прорвать линию обороны, по военным законам нужна группировка, по численности превышающая обороняющихся в 3–2,5 раза. Поэтому тут дело в цене вопроса.

Но что важно. Украина сейчас находится на грани мощнейшего внутреннего конфликта.

Она подошла к определенной рубежной истории, после которой неизбежны процессы, близкие к распаду.

Поэтому, зачем было забрасывать дрова в костер логики своего противника?» — пояснил Пинчук.

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