«План Маршалла» для Украины: надежды и суровая реальность

Объявив о необходимости разработать для Украины специальную программу реформ, глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати, сравнил будущий проект с «планом Маршалла».

Ранее к этой же громкой аналогии прибег и украинский лидер Петр Порошенко, заявив, что надеется на помощь со стороны ЕС и поблагодарил евродепутатов из Литвы, которые были инициаторами Резолюции об оказании долговременной помощи Украине, единогласно одобренной на Конгрессе Европейской народной партии в конце марта 2017 года.

Так что считать заявления, в которых упоминается всем известный план по восстановлению Европы после войны, предложенный госсекретарем США Джорждем Маршаллом и вступившим в действие в 1948 году, совсем уж безосновательными нельзя. Однако сравнение все равно хромает — по нескольким причинам.

Послевоенная Германия, ставшая главным объектом помощи, (вернее, ее западная часть, отошедшая под контроль союзников) не имела собственного руководства и находилась под полным внешним управлением, что позволяло эффективно и быстро проводить любые преобразования.

Нынешняя Украина, хотя многие и считают ее послушным саттелитом Запада, все же сохраняет частичный суверенитет.

Не в области политики — в этой сфере Киев готов в полной мере следовать указаниям со стороны — а в той области, которую олигархат и власти страны ревниво оберегают от постороннего влияния и контроля.

Серая зона, куда стараются не допускать придирчивых и настырных иностранцев — это коррупция, собственность на которую Киев всеми силами старается оставить за собой. Соответственно, любые реформы, которые украинское руководство не устает анонсировать, в реальности «съедает» коррупционная ржа.

Второй момент — это дублирующий характер объявленного плана помощи в реформировании. Не совсем понятно, зачем Украине еще одна программа реформ, если существуют подробные предписания МВФ по оздоровлению экономики. При том, что выделение финансовой помощи стране увязано с выполнением пунктов именно этой программы.

Ну и, наконец, третье. Согласно «плану Маршалла» европейским странам была выделена гигантская сумма — около 13 миллиардов долларов. Учитывая то обстоятельство, что стоимость доллара после войны была в разы выше, нежели сейчас, оказанная помощь была весьма существенной.

Ничего подобного Украине на фоне сегодняшнего европейского кризиса и сомнительности реформаторской политики Киева не светит.

Если сравнивать объемы финансирования Украины через МВФ, с деньгами, выделенными соответствие с «планом Маршалла», то помощь покажется ничтожной. Никаких надежд на то, что у ЕС где-то в загашнике завалялось несколько десятков миллиардов евро для поддержки еще одной программы, нет, и в обозримой перспективе не появится.

Тем не менее, есть некоторые политические соответствия между послевоенной ситуацией в Европе и нынешней в Украине. По замыслу США, одной из наиболее важных задач, которые должен был решить «план Маршалла» (и решил), это вытеснение членов компартий из всех органов власти в европейских странах. Таким образом, Америка на долгие годы нейтрализовывала влияние европейских левых и СССР на всем пространстве Европы.

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Сегодня в новой геополитической конфигурации место жупела коммунистической угрозы прочно заняла Россия, против которой Запад ведет уже несколько лет необъявленную войну. Подрыв российских позиции и ослабление влияния Москвы на постсоветском пространстве и есть та новая цель, которую открыто артикулируют европейские и американские политические элиты.

В этом смысле Украина — идеальный плацдарм, который охотно предоставляет любые свои ресурсы и сама активно участвует в процессе по формированию и тиражированию образа России как «врага рода человеческого».

Собственно, этот образ продолжает оставаться единственным товаром, который Киев и по сей день поставляет на экспорт, хотя потребность в нем все же неуклонно снижается. Пик противостояния «Россия-Запад», кажется, пройден в силу того, что и Америка, и Европа сегодня более склонны обращать внимание на внутренние проблемы, нежели концентрировать усилия на борьбе с общим врагом.

По вышеуказанным причинам — ни экономически, ни политически — новый «план Маршалла» не может соответствовать своему прообразу. Ударной, массированной помощи Украина не получит, а интерес использовать ее как инструмент против России заметно падает.

Соответственно, мы имеем дело скорее с неким аморфным прекраснодушием, которое, конечно, может быть исполнено в виде никого ни к чему не обязывающего документа.

Создавать новые структуры, которые контролировали бы ход реформ и использование поступающих денежных средств, вроде бы ни к чему (бюрократический аппарат Европейского Союза итак раздут до немыслимых масштабов) — для этого существует МВФ.

Вообще стоило бы подсчитать, сколько заявлений о необходимости помочь Украине с реформами, сделанных теми или иными западными политиками, воплощались в конкретные решения. Полагаю, что большая часть подобных деклараций что называется ушла в песок безвозвратно.

Не все, наверное знают, что «плану Маршалла» предшествовал «план Моргентау», выдвинутый министром финансов США в 1944 году. Он предусматривал расчленение Германии, ликвидацию ее тяжелой промышленности. Страна должна была стать полностью аграрной. Соответствий с этой программой нынешняя Украины являет гораздо больше, нежели с «планом Маршалла». И, похоже, никто извне ей особо не навязывает подобный путь развития — с решением этой задачи украинские власти отлично справляются сами.

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Андрей Бабицкий

Украина.ру