Фото: © AP Photo Chao Soi Cheong

Заокеанские журналисты опубликовали ранее неизвестное общественности письмо Бараку Обаме с обращением от организатора терактов 9/11. Послание, по информации источника, было написано автором в 2014 году.

«Не мы начали войну против вас. Это вы и ваши диктаторы на нашей земле… Я буду рад пробыть один в камере, молясь Аллаху всю оставшуюся жизнь, каясь за все грехи. А если вы приговорите меня к смерти, я с ещё большей радостью встречу Аллаха и его пророков, увижу своих добрых друзей, которых вы несправедливо убили по всему миру», — пишет Халид Моххамед.

Халид Моххамед. Фото: Associated Press

И хотя полное содержание письма (а это 18 страниц) в СМИ не приводится, самые яркие его отрывки были представлены общественности, одним из таких является его вышеприведённая часть. Умалять вины господина Моххамеда мы не будем, но ознакомившись с его обращением к экс-президенту Штатов, становится ясно, что корни самого громкого теракта в США в очередной раз тянутся в Вашингтон.

Ближний Восток превратился в самую горячую точку планеты усилиями правительства США, хотя сам Обама неоднократно называл эти действия Вашингтона ошибкой, никакого сожаления о 2 миллионах отнятых жизней в одном только Ираке он никогда не демонстрировал.

Обама на Виргинских островах. Фото: Jack Brockway Virgin/Reuteras/Scanpix/LETA

Впрочем, и о письме Халида Шейха Моххамеда он уже и не вспомнит, бывший глава государства сейчас увлечён кайтсерфингом. Помутив воду в политическом смысле по всему миру, теперь Обама увлечён этим на Британских Виргинских островах.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/17127/-