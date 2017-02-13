Писатель Захар Прилепин стал замкомбата в ополчении ДНР

Российский писатель Захар Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов ДНР. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

По сообщениям, Прилепин намерен остаться в Донбассе. В Кремле не стали комментировать назначение Прилепина. «Вы знаете, что действительно есть граждане России, как и граждане других стран — Западной Европы, стран Восточной Европы, — которые по различным соображениям, по зову сердца, по иным соображениям, действительно отправляются в эти непризнанные республики, находятся там по различным поводам. Здесь я не хотел бы ничего комментировать», — сказал сегодня на пресс-конференции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Захар Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.