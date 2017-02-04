Певица Нюша объявила о своей помолвке

Певица Нюша официально объявила о своей помолвке. Избранником девушки стал генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов. Он старше певицы на десять лет, от прошлого брака у него подрастают два сына. Недавно он сделал любимой сюрприз и увез ее на отдых в Кению, где и сделал предложение, подарив роскошное кольцо.

Это было неожиданно и очень романтично. Певица ответила согласием и уже познакомила жениха со своими родителями. До этого Нюша старалась не афишировать свою личную жизнь, многие поклонники ничего не знали про то, что у нее есть молодой человек. Сама же девушка считает, что Сергей именно тот человек, которого она искала все эти годы:

Когда мы с ним только заговорили, мне показалось, что я знаю его всю жизнь…

Недавно певица сняла клип на новую песню «Тебя любить», в которой описала все чувства, которые она сейчас переживает в своей душе. Сергей всячески поощряет творчество своей избранницы, и во всем старается подставить ей свое крепкое мужское плечо.

Фото: Instagram

По материалам: http://starandstar.ru/pevitsa-nyusha-obyavila-o-svoey-pomolvke.html