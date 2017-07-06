Певица МакSим пополнила базу «Миротворца»

Российская певица Марина Абросимова, известная под сценическим именем МакSим, пополнила базу украинского Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости Украина, ссылась на раздел сайта «Чистилище».

«Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма», — сказано в сообщении о причинах попадания певицы в базу.

В июле 2015 года певица МакSим выступала на сцене фестиваля «Крымские ночи», который проходил в Ялте. Ранее в базу сайта «Миротворец» были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не приняла участия в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

Сайт «Миротворец» известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины».