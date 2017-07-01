Шоу-бизнес 

Певица Бьянка расплакалась из-за запрета на въезд в Украину

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© Ольга Зиновская/ТАСС

Российскую певицу Бьянку не пустили на Украину. Артистка не смогла попасть на собственный концерт в Одессе и вынуждена была его отменить. Запрет был связан с посещением певицей Крыма.

«Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем практически на одном языке», — написала она в Instagram.

Кроме того, Бьянка опубликовала свежую фотографию загранпаспорта со штампом «Отказано», пишет Ura.ru.

«Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперёк всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском (поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию», — добавила исполнительница.

По материалам: http://ridus.ru/news/256114

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