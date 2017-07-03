Российский певец Митя Фомин во время посещения музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest во Львове напомнил, что Крым — это Россия.

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «1+1». Напомним, что он принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Во время интервью журналистка отметила, что Фомин выступал в Крыму, а теперь приезжает на Украину с концертами, и предположила, что СБУ про это, видимо, еще не знает. И поинтересовалась у певца, считает ли он Крым российским.

«По факту это российская территория», — ответил артист.

При этом певец назвал себя «голубем мира» и подчеркнул, что музыка не имеет границ.

«Я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица, он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает», — цитиругт Фомина ФАН.

Фомин также призвал не запрещать музыку.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что необходимо составить реестр организаторов концертов, которые приглашают на Украину российских артистов, побывавших в Крыму.

«Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России, чтобы за такими деятелями следить особенно», — написал Кириленко в Twitter.