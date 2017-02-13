Певец из России получил «Грэмми»
Оперный певец, россиянин Николай Диденко получил музыкальную премию «Грэмми». Об этом говорится в сообщении на сайте американской Академии звукозаписи.
Запись Penderecki Conducts Penderecki, в создании которой участвовали Варшавский филармонический оркестр и Варшавский филармонический хор под управлением дирижера Кшиштофа Пендерецкого, а также Диденко, признана «Лучшим хоровым исполнением».
Российская оперная певица Анна Нетребко, претендовавшая на «Грэмми» в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом», не получила премию. Награду разделили Иэн Бостридж с альбомом Shakespeare Songs и Доротея Рёшманн с альбом Schumann&Berg.
В номинации «Песня года» победил сингл «Hello» британской исполнительницы Адель.
По материалам: http://ridus.ru/news/244685