Шоу-бизнес 

Певец из России получил «Грэмми»

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Оперный певец, россиянин Николай Диденко получил музыкальную премию «Грэмми». Об этом говорится в сообщении на сайте американской Академии звукозаписи.

Запись Penderecki Conducts Penderecki, в создании которой участвовали Варшавский филармонический оркестр и Варшавский филармонический хор под управлением дирижера Кшиштофа Пендерецкого, а также Диденко, признана «Лучшим хоровым исполнением».

Российская оперная певица Анна Нетребко, претендовавшая на «Грэмми» в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом», не получила премию. Награду разделили Иэн Бостридж с альбомом Shakespeare Songs и Доротея Рёшманн с альбом Schumann&Berg.

В номинации «Песня года» победил сингл «Hello» британской исполнительницы Адель.

По материалам: http://ridus.ru/news/244685

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