Петя и китайские часы. Филипп Экозьянц
Видео предоставил поэт, музыкант, блогер Филипп Экозьянц.
Лирическая фантазия о том, как Петя возвращался домой и думал о китайских часах; и о том, где в это время была Украина.
«Солнышко лилось прямо в президентские иллюминатор. На столике стоял стакан с виски, точнее с его европейской дозой, вызывающей скорее улыбку, чем желание выпить. Случилось чудо. Китайские часы, как и все китайское, оказались с обратным эффектом», — сказал он.
Метки по теме: новости Украины; Порошенко; Украина; Филипп Экозьянц
По материалам: https://news-front.info/2017/02/17/petya-i-kitajskie-chasy-filipp-vartan-melkisedek/