В 31-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Украину, приехав в Чернобыль вместе с главой Украинского Государства Петром Порошенко.

Как ранее сообщала «Русская Весна», там Порошенко похвастался, что «никто и никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины».

Сам Лукашенко в ходе своего выступления тоже отметился громкими заявлениями, с которыми мы предлагаем познакомиться читателям нашего портала:

«Петр Алексеевич, наверное, разумно связал то, что произошла катастрофа здесь больше 30 лет назад с тем, что происходит в нашем европейском регионе, в том числе и нашем регионе.

Петр Алексеевич и весь украинский народ знает нашу позицию в этом отношении: мир, мир и только мир. Украинцы никогда не были для белорусов чужими людьми.

Нравится кому-то, или не нравится в Украине, а может быть и в Беларуси, благо, что почти нет таких у нас, но мы родные люди. Мы всегда жили вместе, особенно на этой территории. Кто нас может разделить? Никто.

Петр Алексеевич, хочу вам публично сказать, вы даже не говорите на тему, что белорусы могут поступить как-то иначе, чем поступают теперь.

Мы родные люди. Мы можем прийти к вам, или приехать, как я говорил, на тракторе, помочь вам пахать землю, если нужно, что мы и делаем в приграничной зоне.

Вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать только во имя мира, у нас нет иной цели.

Третий раз говорю, мы — родные люди. И это не только моя позиция, это позиция всего белорусского народа. Нам как можно быстрее нужно прекратить эти междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием, смотреть с опаской друг на друга.

У нас прекрасная золотая земля, на которой всегда жили в достатке наши люди. И я уверен, они будут жить.

Будьте уверены, Петр Алексеевич, мы будем работать, что мы и делаем сейчас, в том числе, по вашей просьбе. Вы не сможете меня сегодня упрекнуть, что я не выполнил хотя бы одно ваше поручение или просьбу в международном отношении, в контактах между нами, в работе контактной группы, когда вы попросили, чтобы мы обеспечивали ее работу.

Скажите, что мы еще можем сделать, на что, конечно, можем быть способны, во имя мира и дружбы наших народов? И мы обязательно это сделаем.

Мы всегда будем верны заветам наших прадедов, дедов, отцов. Украинская земля для меня не чужая. Здесь совсем рядом, между Киевом и Черниговом, зарыты и корни моих предков. Поэтому мы будем делать все во имя того, чтобы у нас был мир и порядочные отношения.

Вторая часть нашего разговора будет касаться жизни людей и экономики. И наши люди, и украинцы по результатам этой встречи переговоров могут на фактах убедиться, что мы будем следовать курсу дружбы, взаимного сотрудничества. Мы всегда будем жить как добрые соседи, а соседей не выбирают, они от Господа.

Будьте уверены, что белорусы были и будут надёжными друзьями для наших украинских друзей».

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