Петиция о лишении Божены Рынской гражданства собрала около 30000 подписей
В интернете появилась петиция с требованием лишить российского гражданства журналистку Божену Рынску.
К настоящему моменту петицию подписали почти 30 тыс. человек.
Поводом для создания обращения стала радостная реакция Рынски на гибель журналистов НТВ при крушении в Чёрном море самолёта Ту-154 Минобороны России.
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Позднее её пост в Facebook прокомментировали официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482780761