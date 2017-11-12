Петербург потряс немецкого фотографа, — Spiegel

Санкт-Петербург — это «один из красивейших городов мира», где каждый переулок — «открытие», рассказал в интервью Der Spiegel немецкий фотограф Даниэль Бискуп.

В Северной столице сохранилось «целое столетие: царская эпоха, коммунистическая диктатура и новая Россия», чего не встретишь ни в одном другом городе, добавил фотограф.

«Поездка в Санкт-Петербург — это путешествие, в ходе которого можно одновременно увидеть прошлое, настоящее и будущее», — заявил в интервью Der Spiegel немецкий фотограф Даниэль Бискуп.

По его словам, в Северной столице «сохранилось целое столетие, отпечатки царской эпохи, коммунистической диктатуры и новой России», чего нельзя встретить ни в одном другом городе.

«Каждый переулок в Санкт-Петербурге — это открытие. Я мог бы отснять десять плёнок», — добавил фотограф.

Петербуржцы «излучают спокойствие и сбалансированность», в отличие от «спешащей Москвы». В Санкт-Петербурге много людей, которые довольствуются малым и рады этому.

Иногда возникает чувство, что Россия и Запад «снова находятся в холодной войне». Однако петербуржцы радуются любому иностранцу, будь то на улице или в кафе.

«Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира. А Россия — это всегда приключение: можно открыть для себя столько много нового и вернуться домой обогащённым», — рассказал Бискуп.

По словам фотографа, он не почувствовал по отношению к себе злобу со стороны русских, лишь один раз какой-то мужчина сказал ему «отвали», когда он хотел его сфотографировать во время празднований 9 Мая.

Кроме того, многие русские не могут понять, почему Германия приняла так много беженцев.

«Их оскорбляет, что граждане России до сих пор должны оформлять визу для стран ЕС. Путешествия — это излюбленная тема для петербуржцев. Даже кафе вблизи немецкого консульства называется “Шенген”», — резюмировал Бискуп.

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