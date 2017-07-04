Песня Бузовой признана самым модным хитом лета

На премии Fashion Summer Awards 2017 хит Ольги Бузовой «Мало половин» был удостоен награды за «самую модную песню лета».

Видео, запечатлевшее вручение приза певице, было опубликовано на странице Бузовой в Instagram. В комментарии к ролику счастливая победительница посвятила все свои награды поклонникам и призналась, что не смогла бы ничего добиться без их поддержки и любви.

Артистка также сообщила, что в последнее время «очень много работает». По ее словам, ей приятно осознавать, что такой тяжелый труд замечают и публично признают.

В самом ближайшем будущем Бузова пообещала порадовать всех новыми песнями и клипами.

Ранее «Ридус» писал, что певица была до слез огорчена тем, что ей не присудили премию МУЗ-ТВ. Чтобы ее успокоить, Максим Галкин даже прочитал для нее стихотворение на французском языке.