Песни великой Победы: премьерный концерт мужского хора «Сорок Сороков» и Юлия Самойлова (ФОТО, ВИДЕО)

25 апреля Движение Сорок Сороков в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя представило свой новый проект: мужской хор «Сорок Сороков».

Пасхальный концерт хора «Песни великой Победы», состоящий из двух отделений, включил в себя как духовные песнопения, так и патриотические песни, и был приурочен к Пасхе и наступающему Дню Победы.

Перед началом выступления зал вместе с хором и ведущим мероприятия координатором Движения Сорок Сороков Андреем Кормухиным пропел пасхальный тропарь «Христос Воскресе из мертвых».

Родион Газманов, Эмиль Кадыров, группа Баян-Микс и Александр Щербаков выступали во втором отделении вместе с хором. Звон колоколов мастерской Ильи Дроздихина в исполнении его самого звучал на протяжении всего концерта и стал особенностью программы.

На концерте состоялось поздравление молодожёнов: координатора Движения Сорок Сороков Владимира Носова и его супруги Екатерины.

Зрителей ждал большой сюрприз: неожиданно на сцене появилась Юлия Самойлова и исполнила вместе с мужем песню «Молитва».

В финале концерта хор вместе с другими участниками концерта исполнили «Встань за веру, русская земля». Зал подпевал стоя и благодарил артистов аплодисментами.

Подростки, которым приобрели билеты на добровольные пожертвования в интернете, остались довольны. Среди них — воспитанники трёх детских домов и дети погибших сотрудников Росгвардии. Некоторым из них удалось познакомиться с Юлией и получить наставление никогда «не сдаваться».

«У Движения Сорок Сороков появился еще один мужской проект, в лице нашего хора, чему мы безмерно рады. То как восторженно сегодня во время концерта публика принимала наших артистов для меня самого стало приятной неожиданностью. У нашего коллектива впереди много интересных творческих задумок, к которым мы приступим в ближайшее время. А после такого успеха мы решили спланировать наш следующий концерт на осень и ждем на него всех желающих соприкоснуться с миром прекрасного мужского хорового пения!»

— прокомментировал Андрей Кормухин.

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