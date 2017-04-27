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Песков опроверг информацию о встрече Путина с Трампом в мае

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Песков опроверг информацию о встрече Путина с Трампом в мае | Русская весна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке первой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в мае.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах двух стран сообщил, что первая встреча Путина и Трампа может состояться уже в конце мая в одной из европейских стран.

«Пока ничего нет», — ответил Песков РИА Новости на вопрос, возможна ли такая встреча в мае и ведется ли подготовка к ней.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493263845

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