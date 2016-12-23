Шоу-бизнес 

Первый муж Анджелины Джоли до сих пор хранит ее кровь

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Пока Анджелина Джоли продолжает воевать с Брэдом Питтом, журналисты атакуют актера Билли Боба Торнтона, предыдущего супруга актрисы. Прессе не терпится узнать отношение скандального актера к последним событиям в жизни его бывшей супруги. Напомним, что Билли Боб и Анджелина были женаты три года и все это время шокировали общественность своими эксцентричными выходками. Так, например, во время церемонии бракосочетания влюбленные обменялись пузырьками с кровью. Оказывается, Торнтон хранит свой флакончик и по сей день как милый амулет, напоминающий ему о бурных годах, прожитых с Анжделиной:

Я до сих пор храню свой в коробке со всякими такими милыми памятными штуками от нее вроде открыток, хотя кровь в нем давно свернулась и высохла

Что же касается дальнейших отношений Джоли и Питта, актер отметил, что Анджелина никогда не дает своим мужчинам второго шанса, но всегда старается поддерживать дружеские отношения со своими бывшими.
Как будут развиваться события с разводом Джолипиттов, сказать сложно. Но, наблюдая, за бракоразводным процессом, сложно представить, что Питт и Джоли сохранят дружеские отношения в дальнейшем.
Фото: vk

Анджелина ДжолиБилли Боб Торнтон

По материалам: http://starandstar.ru/pervyiy-muzh-andzhelinyi-dzholi-do-sih-por-hranit-ee-krov.html

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