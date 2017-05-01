Первомайская демонстрация на Красной площади — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»

В эти минуты в сердце столицы России — на Красной площади — проходит первомайская демонстрация.

По предварительным оценкам, на московские улицы в День Труда выйдет около ста тысяч человек.

В демонстрации принимают участие члены профсоюзов Москвы, ветераны и студенты. Колонны проходят по Большой Ордынке через Москворецкий мост на Васильевский спуск и Красную площадь.

Первомайские демонстрации пройдут сегодня по всей России: самые массовые шествия ожидаются в Краснодаре, Перми, Ижевске, Самаре, Магнитогорске и Якутске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Демонтаж Украины: Госдеп США прислал «серого кардинала» (ФОТО)