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Первомайская демонстрация на Красной площади — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»

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Первомайская демонстрация на Красной площади — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

В эти минуты в сердце столицы России — на Красной площади — проходит первомайская демонстрация.

По предварительным оценкам, на московские улицы в День Труда выйдет около ста тысяч человек.

В демонстрации принимают участие члены профсоюзов Москвы, ветераны и студенты. Колонны проходят по Большой Ордынке через Москворецкий мост на Васильевский спуск и Красную площадь.

Первомайские демонстрации пройдут сегодня по всей России: самые массовые шествия ожидаются в Краснодаре, Перми, Ижевске, Самаре, Магнитогорске и Якутске.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493624523

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