Первомай и нацисты: ловушка для рабочего движения

1 мая впервые объявляли выходным днем в Германии в период Веймарской республики. Но побыть выходным он успел тогда всего один-единственный раз — в 1919 году. А в 1933-м Первомай стал официальным праздничным днем уже надолго. Таковым объявили его… нацисты.

Только назвали они его не Днем труда, как принято на Западе, и не Днем международной солидарности трудящихся, как в СССР, а сначала «Днем национального труда» и с 1934 года — «Праздником немецкого народа». Причем подчеркивалось: трудового народа. Ведь партия Гитлера именовала себя Национал-социалистической рабочей партией Германии (НСДАП) и очень старалась поначалу этому названию соответствовать.

Демонтаж демократии

На огромном поле в Берлине, где проходила главная первомайская демонстрация 1933 года (заглавный снимок), наблюдалась странная картина. На демонстрацию, завершившуюся речью Гитлера, рабочих вывели независимые профсоюзы. Они не знали, что все это представление являлось грандиозной ловушкой: уже на следующий день профсоюзы запретили, а их штаб-квартиры захватили штурмовики СА.



Берлин. Первомай. 1933 год

К этому моменту Гитлер был канцлером уже три месяца. За два месяца до этого национал-социалисты использовали поджог Рейхстага, который осуществил 24-летний голландец ван дер Люббе, как повод для введения в стране чрезвычайного положения. Такие понятия, как неприкосновенность личности и жилища, свобода мнений, слова и собраний, фактически перестали существовать. Прошли массовые аресты коммунистов и социал-демократов, закрывались оппозиционные газеты. Это стало началом диктатуры, которая продлилась двенадцать лет и принесла миру и самой Германии неисчислимые беды.

Одним из последних бастионов на пути к полному контролю над страной оставались профсоюзы. Для того, чтобы уничтожение главных организаций рабочего движения произошло максимально неожиданно, и была придумана ловушка. Приманка — празднование Первомая. Злая ирония судьбы: этот день стал в Германии национальным праздником по указу самых ярых врагов левого рабочего движения.Руководство Всегерманской ассоциации профсоюзов (ADGB), которое к тому времени уже официально открестилось от социал-демократической партии, являвшейся ее естественной союзницей в политической и экономической борьбе, призвало всех рабочих к участию в празднике «национального труда». Геббельс с пафосом восклицал: «Почитайте труд и уважайте рабочего! Немцы всех сословий, социальных слоев и профессий, пожмите друг другу руки!» А в это время готовился захват профсоюзных центров силами боевых группировок СА.

«Сочетание заманивания и угроз не могло бы быть циничнее», — подчеркивает профессор Мюнстерского университета Ханс-Ульрих Тамер (Hans-Ulrich Thamer). Пeрвомай 1933 года стал тем грандиозным представлением, которое хотели увидеть нацисты. Самолетами в украшенный гирляндами и транспарантами Берлин свезли делегации рабочих, трудящиеся местных фабрик стройными колоннами направились на летное поле аэропорта Темпельхоф. Выступали рабочие поэты, в воздухе парил дирижабль “Граф Цеппелин“. В конце митинга Гитлер произнес речь, напирая на «всенародную общность» (Volksgemeinschaft), которая «превыше классов, сословий и личных интересов», и подчеркивая важность «облагораживания понятия труда».

Горькое похмелье

А на следующий же день все офисы, редакции и другие помещения ассоциации профсоюзов были разгромлены, все ее средства конфискованы, а ряд руководителей арестованы. Профсоюзных лидеров избивали, позже многие погибли в концлагерях.



Первомайское шествие в городе Наумбурге

Историк университета в Потсдаме Эрнст Пипер (Ernst Piper) подчеркивает, что нацисты, как это они часто делали, представили грубое беззаконие заботой о благе народа. Руководители операции получили инструкцию, согласно которой разгром профсоюзов должен был пройти так, «чтобы у рабочих и служащих сложилось впечатление, что акция направлена не против него, а против устаревшей системы». Большинству профсоюзов ханжески предложили продолжать работу, но теперь уже под полным контролем первичных партийных организаций НСДАП.

Ловушка захлопнулась. Первомай в Германии был надолго скомпрометирован. В последующие годы рабочий праздник превратился в национал-социалистический официоз, пародию на древнегерманский праздник весны. Только после войны, после уничтожения «третьего рейха», Первомай вновь стал праздником свободного труда, официальным выходным. И таким он остается в Германии до сих пор.