Первое эссе о сути деградации экономики.

Процесс деградации нашей экономики не раз был описан в разных изданиях СМИ. Однако суть, лежащая в основе деградационных экономических процессов как то смазывалась указанием на какие-то поверхностные причины: воровство, коррупцию, некомпетентность, алчность, продажность, предательство и.т.п. А глубже мало кто копает.

Все ищут материальных причин там, где их, возможно и нет. Мудрость гласит, что порочность элиты делает народ несчастным.

Но все эти пороки и недостатки сами по себе ничто, не являются какой-то особой сутью, а лишь паразитированием на ней, отсутствием сути как таковой, отвержением сути по существу. Они суть искаженное восприятие и отображение реальности.

Но, именно такая порочная «виртуальность» элиты стремится переделать этот мир именно под свои пороки. А то, к чему прикасается порок — разрушается. Любые благие реформы в руках порочных людей превращаются в порочные. Оправдание своих неудач отсылается к народу. Характерный чертой «деградации» такой элиты является восприятие элитой собственного народа как «плохого» народа, порочного, ленивого, вороватого и.т.п.

Иными словами деградация доверия происходит от своих пороков. Отсюда преимущество отдается тем народам, на территории которых размещены капиталы, клубы, яхты и.т.п.

А раз так, то всякая связь со своим народом внутренне обрывается, а народ воспринимается как чуждый, достойны лишь колониального прозябания, добывания ресурсов, т.е. колониальной эксплуатации.

Начинается «огораживание» элиты от собственного народа, демонстративное. Это генетически сидит в природе всякого порочного капитализма. Все знают, что английский капитализм прошел через «огораживание» элиты, когда ради этого принимались жестокие законы в отношении собственного населения. Ради огораживания пролилось столько разной крови, что она стала тем цементом, на котором капитализм и вырос.

Кроме того, на тот момент, религиозное право Бога на Землю, было юридически, философско- деистически «оспорено», пусть и формально, отчего лозунг для элиты – «обогащайтесь» стал ключевым, а элита стала избранной «свыше», т.е. назначенной элитой. Тогда капитализм еще имел хоть какие – то гнилые, но религиозные корни. Когда же скрепы и корни обрубили, то капитализм превратился в перекати-поле.

Народ, который ныне видит, как деградируют элита и экономика, обычно интуитивно чувствует, что творится что-то недоброе. Все сырьевое и материальное улетает в дыру, «дематериализуется», т.е. модными словами переводится в «цифровой формат», уходит в цифрах за границу в оффшорный ряд, образуя виртуальное богатство.

Главный дематериализатор, эта современная башня Саурона – биржа, стала объектом культа и поклонения, через алтарь которой извлекаются спекулянтами – некая «манна», после чего экономика начинает чахнуть и загибаться, а так же народ.

Всем известно, что кощеево царство находилось за тридевять земель, а Сауроново в Европе. Строители магических башен обычно всегда стремились к мировому господству. Ну а если есть господин – должен быть и раб. Поэтому колониальное покорение всегда шло как обманом так и силой.

Те, кто извлекают «манну» — словно пьяны и околдованы вампирским духом, готовы к новым и новым жертвоприношениям собственного народа. Достаточно открыть и почитать экономические либеральные стратегии, чтобы это понять. Ну, а извлекать «манну» из страдающего и беднеющего существа – это уже что-то из области инферно.

Посему здесь поможет только экономический экзорцизм.

Америка, которая высасывает эту манну со всего мира, печатая зеленые необеспеченные бумажки, таким волшебным трюком покорила почти все народы, научив себе подобных в других царствах делать деньги из воздуха при помощи спекуляций. Но никто не смотрит в корень конечных процессов деградации. Экономическая «дематериализация» – это только начало некого таинственного процесса, который обозначен, но не окончен.

Посмотрите на все эти современные теории дематериализации, где будущее человека – это киборгизация его, а человечество превращается в лабораторных крыс — генетическое ГМО, по улучшению вида с помощью генетических экспериментов. Иными словами дематериализация – это не нечто абстрактное, а вполне уже прописанное действие — как человек перестанет быть человеком, а превратится, трансформируется в «сверх-человека», «совершенного человека» при помощи технического прогресса. Что это будет значить на практике?

Если мать в будущем «закажет» дите с головой слона и ластами акулы, такая наука, можно не сомневаться, тут же поможет «образовать» новый вид «человечества», более совершенного и приспособленного к чему либо, кроме того, чтобы быть человеком.

По сути деградация не рациональна, так как здесь есть своего рода экономическая мистика, когда ради своих пороков элита, чиновники и порочная власть закладывают свой народ, или чужие народы, на некий жертвенный алтарь. Это иррациональное нечто. Тогда покоренный народ (народы) как в рабстве колониальном трудится, добывая огромное количество ресурсов. Покорение бедностью — одна из форм покорение народа.

Отъятые в ходе колониального грабежа ресурсы превращаются в «цифры» — т.е. дематериализуются, переходя в некое «надмирное» и «надэкономическое» пространство, где программы, цифры, роботы и искусственный интеллект управляет миром, торгуют друг другом, уже извлекая из цифр – цифровую прибыль — другие цифры.

Здесь и рождается своеобразная «цифровая экономика», которая завораживает как и всякая магия разум человека. Здесь действует своего рода пифагорейская мистика числа. Но какая разница ограбляемому какая цифровая или обычная экономика его грабит?

Мало кто понимает, что цифровая экономика без «цифровых людей» не существует, так же как цирк без цирковых людей. Посему формирование цифровых людей – это следующий необходимый этап такой экономики, о которой экономист Катасовнов пишет как о «банковском концлагере».

А уже затем, эта система программирует, что нужно ей от человечества, народов, наций, человека. Затем приниамются законы и людей «окольцовывают».

Система похожа становится на огромного апокалиптического зверя, который программирует человека как шестеренку, программирует «число» самому человеку, оцифровывает человека, его сознание, волю через виртуальный мир, а затем, как пишут фантасты, захочет стать неким богом для человека, т.е. абсолютным детерминатором его жизни, т.е «богом из машины».

Иными словами мы подходим к некому рубежу, который фантасты на разный лад обыграли в своих произведениях. Появляется новый взгляд и на библейский Апокалипсис, который позволяет по-иному взглянуть на видения древних пророков чрез формы современных технических достижений.

Все большее и большее количество ресурсов исчезает и «дематериализуется» в этой «экономической бездне». Периодически, словно огромный апокалипсический зверь, мировые ресурсы исчезают в бездне, а когда исчезающий «зверь» возвращается из экономической бездны на Землю, то диктует человечеству свои условия, программы через своих служителей – «дематериализаторов», сколько нужно ресурсов собрать на следующую дематериализацию и телепортацию зверя в бездну, сколько уничтожить людей, которые этому мешают. Зверь мирового капитализма в это время ненасытен.

В это время ресурсы работают на войну, избранную элиту, захват рынков и колоний, а так же новых рабов – дешевую рабочую силу.

Дематериализованная ради больших виртуальных цифр природа с её ресурсами убывает кратно техногенному развитию и прогрессу. Отдельные олигархи получают за это многомиллиардные циферки в банках. Все ради блага и роста «Мировой экономики», за которой стоит множество зверей разного рода, от хищных до самых безобидных.

Если обозначить последние процессы дематериализации нашей экономики, то здесь цифры удручающие. Вложено огромное количество средств в рост экономики, который не наступает. Деньги тратятся, но, ожидаемого эффекта роста нет. Иными словами экономическая пустота – на лицо. Деньги идут мимо сути экономического роста.

Некие неконтролируемые процессы в экономике делают денежные вливания пустыми, «дематериализованными». Можно и дальше делать вид, что вложения приносят необходимый эффект, но обмануть реальность невозможно. Пустота имеет свойство – поглощать. Обойти его – невозможно по определению. Если в карманах населения пустеет – оно становится нищим. Никаким ярким пустословием это не исправить.

Нужно, наконец, признать пустые траты, как это сделала Счетная Палата. Ведь ради этой пустоты, неэффективных трат, приносится в жертву нечто материальное, копятся и расходуются тут же резервы, запасы, латаются какие-то бюджетные и пенсионные дыры. Но главное — экономика не работает. Это и прям какое-то наваждение, а не экономическое вождение. Экономические вожди тут не могут держать вожжи, а лошади их шарахаются то вправо, то влево, как наш рубль. То ли лошади несут вождей, то ли вожди несутся на лошадях – непонятно. Кто кого контролирует и куда все это движется – не понятно.

И если наши ресурсы идут в эту бездну без развития, где нет экономического дна, где его каждый раз просщупывают, то есть опасность свалиться в бездну с лошадями на полном ходу. О сем и эссе.

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По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/19349/-