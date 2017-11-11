ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ТАК ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ, БРАТЬЯ?

Сегодня перед началом статьи воспользуюсь случаем, и хочу напомнить то, что в США на Атлантическом заседании в 2016 г., сказала, да просто «сказанула» Надежда Савченко? «Нынешняя власть Украины должна уйти в отставку!». Конечно, Н.Савченко не «закоренелый» политик, это лицо, случайно «влетевшее» в это «шобло-бабло»! Однако, в бизнесе проект, который не дает результата больше полгода – закрывают. Политический проект – «жить по-новому» накрылся мокрым полотенцем, однако его проектанты вцепились в свои кресла мертвой хваткой и уже 3 года ищут любые предлоги лишь бы их не отодвинули от бюджетного корыта, отсюда антисоциальные реформы .

Сегодня, уже большинство наших граждан, кроме нашей власти — видят, что Украина стала на путь Руанды как колониально зависимого государства, а эти силлогизмы (вид рассуждения) все больше находит подтверждение в направленности действий новых олигархических групп, где желание: — мне, и опять мне и только мне, что обязательно приведет к потери суверенности Украины, разрушит политику, дающей возможность жить в мире, без конфронтации со всеми соседями.

Украина практически оказалась на обочине дороги по развитию как нормального общества так и государства. Мы наблюдаем, что к власти допущены не компетентные люди, как говорится не построившие собачий будки, однако уже раздражающие людей своими безразмерным объёмом зарплат и уровнем не понимания обстоятельств, в которых они находятся.

Другими словами, движение государства не отвечает Декларации об государственном суверенитете Украины от 1991 года, а управление государства не отвечает требованиям времени и Конституция, нам в Украине необходима, смена организации управления и структуры государства, которые бы отвечали тем условиям сегодняшних реалий, в которых находится Украина, не говоря уже о тех угрозах, которые власть уготовила народу Украины, роль изгоя на собственной земле.

Власть не присматривается к последствиям Brexit для Англии и Швейцарии, которая отказалась стать обьедененной частью Европы – они, что не хотят присоединится к «Европейской семье» или там находится ?

Мы слышим, что сегодня уже звучат призывы к выходу из Евросоюза в Германии, Франции, Италии, а Каталония приступила к расшатыванию Испании.

Призрак раскола бродит по Европе.

Возникает вопрос, а почему так происходит?

Да потому, что власть Украины в своих действиях, так же как и власть в Испании не учитывает, что на территории Украины проживают и другие народы и народностей, а их в Украине более 134 и вся наша история, от Киевской Руси до дней сегодняшних, отмечена борьбой за сохранение нашей идентичности, нашей свободы, наших прав жить по своим канонам, принципам и заветам дедов, отцов и наших мудрецов. Власть не может дать ответ на протяжении 26 лет, — «что она строит»?.

А ведь Украина ещё более много национальна, чем ЕС, а само ЕС уже не выдерживает стремления населяющих Западную Европу народов на сохранение свой идентичности, отсюда и проблемы ЕС в сфере национальных вопросов. Последние обострения национальных вопросов с Венгрией, Польшей этот вывод подтверждает.

Власть Украины, пытается, так же как и чиновник в ЕС, стереть у народов идентичность за счет создания новой нации – «Евронации» и навязать народу Украины хозяина, привить народу не свойственные ему желания в стяжательстве, аморальном поведении и все это под лозунгом – «прав человека». При этом игнорируя, права народа на свои моральные устои, правила общежития. То-есть, мы присутствуем при попытке лишить народ Украины, его истории и создать так сказать массу без рода и племени, только с одной целью — ожидание светлого экономического будущего, не кажется ли Вам, что — это сродни построения общества в котором социальный дарвинизм стоит на первом месте в программах про властных структур, которые сегодня получают из бюджета комиссионные за распространения в Украине выявленных отношений в природе и внедрение их в гражданское общество Украины под видом прав человека.

Я неоднократно в различных статьях, публикациях, блогах и т.д. предлагал, даже настаивал, на рассмотрении пути сохранения неприкосновенным нашего собственного дома (библейского КОВЧЕГА) – сохранения суверенности Украины, политики, дающей возможность жить в мире, без конфронтации со всеми соседями, вне зависимости на Западе или Востоке! Образно, как это было сказано в одной из моих, опубликованных ранее статей «Восточно Европейская Швейцария, как реальность» – построение Восточноевропейской Швейцарии!

Впрочем, статья не только об этом, а о том, что изменилось за годы независимости и каковы перспективы. В связи с последними событиями, предлагаю вам, уважаемые читатели, вашему вниманию статью — «НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ ?!ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЛИ ЕГО ИСТРЕБЛЕНИЯ?! ТАК ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ, БРАТЬЯ?», которая уже публиковалась и которую публикую без изменений, т.е. в первоначально опубликованной редакции, после ознакомления с которой вам, уважаемый читатель, предоставляется ваше же неотъемлемое право, высказать своё мнение, вне зависимости от того, что разные политики многие из предложений включают в свои программ – это их право и только подтверждает, что в сделанных предложениях был прямой интерес для народа, но властью это игнорируется.

Прошу, помни про оккупацию Украины, кем и с какой целью это делалось и, пока, продолжается! Повторю — подумай, что ты можешь сделать для превращения Америки в региональную державу, как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!»! Хочу задать вопрос – а что сделал ты и к чему готов? Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников. Это необходимо для прекращения войн в Мире – другого пути нет.

Итак – повторенье – мать ученья!

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ ?!

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЛИ ЕГО ИСТРЕБЛЕНИЯ?!

ТАК ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ, БРАТЬЯ?

Народы создавали государства для защиты от врага, как внешнего, так и внутреннего, для самозащиты. Чтобы пло­диться и размножаться. До­стигать процветания.

И вот расплодились. Размножились. На Земле стало тесно. Кроме того, в одних местах невыносимая для человека жара, в других прохладно, весело и приятно, в третьих – вечный лед и минус 50 градусов!! Климат на Земле под влиянием нашего же размножения и образа жизни – меняется.

А тут ещё всякие либерасты ищут где подешевле купить – сырьё – конечно лучше просто отнять, и где и как подороже продать продукцию, желательно за предоставляемые покупателям кредиты, чтобы иметь двойную выгоду, высокие цены на товар и доход в процентах от кредитования! А напечатать деньги – ну что это стоит? Как говорят в народе – ноль, ноль и хрен по вдоль!

В 60-х годах XX века на базе “элитарных клубов” (прежде всего Римского клуба), постепенно объединяю­щих власть имущих на планете вне зависимости от их гражданства и национальности, был дан четкий прогноз, что при имеющихся темпах прироста населения человечество будет обречено на глобальный кризис к 2030–2050 годам.

Прогноз привел к тому, что правящие и финансовые “элиты” Земли стали всерьез думать о собственном спа­сении и собственном выживании в условиях неминуемого кризиса. Именно это привело к феномену создания теневого “мирового правительства” и процессу глобализации. «Элиты» всех государств пришли к выводу, что смо­гут выжить только вместе, и только замедляя рождаемость, как, к примеру, было, да во многом и остаётся на сегодняшний день в Китае – одна семья, один ребёнок.

Как бы это не было смешно, на первый, непросвещённый, взгляд, но такая проблема, пусть и не в совсем близком и обозримом будущем, но существует.

Как известно, политику государств определяет не на­род (вообще, понятие “демократия” — есть фикция, самое грязное искажение со времен Римской империи греческого понятия «Демос» — народ! Одного только появления ростовщичества было достаточно не только для искажения понятия демократия, но и начала подкупа избирателей, избрания холуёв в органы управления и т.д. и т.п.

Но и это тоже называется жизнь! Другими словами, циничная ложь, возникшая в условиях чудовищного рабовладения, привела и к искажению смысла демократия. Так что, уважаемые читатели, не стоит душевно встречать тех, кто громче всех кричит о демократии – это похоже на крик жулика – Держи вора!

Понятие, что политику государств определяет народ через выборы, давно и окончательно утратило свой смысл!

Когда, к концу II тысячелетия нашей эры полностью сформировалась космополитическая, то есть вненациональная и внегосударственная “суперэлита”, включившая в себя местные национально-государственные “элиты”, тогда и произошел переворот в политике формирования власти. После основания, точнее самоформирования «бригады», чтобы было понятнее тем, кто прошёл через наши лихие 90-е годы, формирования «бригады» на основе финансовых интересов людей с достаточными средствами – в сегодняшнем понимании — с много миллиардными состояниями, на повестке дня стал вопрос сохранения состояний, в том числе и от и при всяких и всяческих революций – от Французских, через революцию 1917 года и до наших майданов! У этой, так называемой, всемирной “суперэли­ты”, на повестке дня стал также вопрос их выживания – земля не будет в состоянии прокормить два – три десятка миллиардов людей, а нас, совместно, уже переваливает за 7 миллиардов, т.е. над этим следует думать!

Как результат идиотских размышлений, соответственно, идиотских решений, государства за несколько десятилетий, из защитников своих народов, буквально на наших глазах, трансформировались в истребителей, в ак­тивных и последовательных уничтожителей, как своих граждан, так и граждан иных государств!

Теперь рассмотрим основные методы истребления, ис­пользуемые в совокупности.

“Суперэлитой”, в качестве оружия для массового истребления людей, т.е. в качестве оружия массового их уничтожения, давно используется не огнестрельное оружие, хотя и не без этого, а то, что на взгляд непросвещённой части населения разных стран, похоже на детские и юношеские шалости, увлечение удовольствиями, короче – перечисляю:

– искусственно прививаемая с юных лет массовая нар­комания планетарного масштаба;

– тотальная алкоголизация человечества; это оружие массового истребления людей остается пока самым силь­ным и действенным; последние годы порог спаивания опущен до 10–12 лет; массированно и ускоренными тем­пами при посредстве самого тяжелого пивного алкого­лизма внедряются детский и женский алкоголизм; то есть алкоголизацию можно и нужно рассматри­вать как этническое оружие массового поражения;

– фармацевтика и внедрение религиозной веры в “спа­сительное” действие лекарств, т.е., фактически, они полно­стью нарушают баланс и саморегулирование организма, уби­вают человека или превращают его в лекарственного нар­комана; а тотальное навязывание транквилизаторов, ан­тидепрессантов и нейролептиков, уничтожающих мозг, — это прямое убийство людей;

– повсеместно внедряемое питание с “пищевыми”, “ви­та­мин­ны­ми”, “генетическими” добавками, заменителями и консервантами (сама “суперэлита” никогда не пользу­ется ничем подобным!); все это приводит к разрушению иммунной системы, разбалансировке организма, тяже­лейшим хроническим заболеваниям, передающимся по наследству (то есть истребление на поколения вперед);

– искусственно внедряемые однополые “браки”, педе­растия, лесбиянство… колоссальные средства затрачива­ются для внушения школьникам, что быть педерастами, лесбиянками, извращенцами не только не аморально, фи­зически опасно, стыдно, но наоборот: естественно, модно, “продвинуто”, “клево”, современно, прогрессивно, либе­рально и выгодно; на это работают все СМИ, вся мировая пропаганда, вместо неблагозвучных слов типа “педера­сты” и т. д. внедряются красиво звучащие “голубые”, “геи”, “бисексуалы”, “нетрадиционалы”; сверхзадача од­на — лишить людей потомства, пресечь природный прин­цип: “плодитесь и размножайтесь”, и тем самым истре­блять род человеческий;

– повальная пропаганда абортов и противозачаточных средств; испокон веков убийство человеческих зароды­шей считалось государственным преступлением и тяг­чайшим грехом, так как убивались живые дети, будущее человечества; в последние три десятилетия впервые в ми­ровой истории государства сами стали навязывать поли­тику тотальной абортизации (убийства детей) и контрацепции, в том числе и с целью использования убитых де­тей (а это сотни миллионов детей в год) для парфюмерии, фармакологии, омоложения дряхлеющих членов “супер­элиты”;

– тотальная пропаганда и навязывание ранних браков, приводящее к глобальному распространению педофилии, торговле детьми, рождению дебилов, паралитиков, бес­плодию, психическим болезням и ранней смерти;

– массированная продажа детей на “усыновление”, то есть фактически на истребление их в “тайных” публич­ных домах, гаремах и, в первую очередь, в транспланталогических клиниках, где истребление и расчленение вы­возимых детей поставлено на конвейер;

– искусственно навязываемая женщинам “феминиза­ция”, то есть разжигание в женщинах ненависти к муж­чинам, сталкивание их на ложный и гибель­ный путь “борьбы” с мужчинами и натравливание на мужчин;

– массированно-тотальное распространение порногра­фии, секс-шопов, стрип-клубов, “женских” и “мужских” журналов, что ведет ко всё большему распространению “самоудовлетворения”, онанизма, другими словами, и, как следствие, сокращению населения;

– проститутизация детей, девушек, юношей, женщин; навязывание всеми средствами пропаганды привлека­тельного образа проститутки-путаны, проститутки-педераста, ведущих роскошный, независимый “красивый” образ жизни;

– пацифизм; всеми средствами массовой пропаганды юношам прививается непримиримая ненависть к армии, непреодолимый страх перед армией;

– создание в лабораториях и распространение эпиде­мий неизлечимых болезней: СПИДа, лихорадки Эболы, атипичной пневмонии и др. обеспечивает уничтожение сотен миллионов людей;

– создание искусственных очагов “конфликтов” типа Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии; данные “конфликты” разрешимы в течение двух-трех недель; но они используются годами, как превосходный инструмент постоянного истребления людей, в основном, молодежи, репродуктивного возраста;

– фактически отсутствующее здравоохранение, когда боль­ных и особенно пожилых просто умерщвляют в больни­цах при полностью излечимых болезнях;

– отключение электроэнергии, теплоснабжения в зим­ний период (при фантастическом экспорте и того, и дру­гого).

А теперь, уважаемый читатель, ответь сам себе, насколько все, выше перечисленные, вопросы, свойственны мусульманам, у которых за лесбиянство или сожительство двух мужиков, за распространение наркотиков в их, мусульманских странах, даже за открытую проституцию на улицах, просто уничтожают, как заразу! Тогда, ответив сам себе на эти вопросы, задай себе следующий! Так кто планово уничтожает белую расу людей? С чьего благословения или по чьей указке? А вторжение америкосов и, так званых европейцев, в жизнь и порядок в мусульманских странах, чем оборачивается для них самих? Нашествием мусульман на земли, как западноевропейских стран, так и америкосов! Но у мусульман, семья, у которой менее десяти детей, считается бедной! А есть ли для мусульман ограничения на рождение детей в европейских странах, тем более, когда из бюджетов этих стран выделяются средства на содержание этих детей в таких семьях, причем в суммах, позволяющих жить не работая! Никаких ограничений! Значит это путь к постепенному замещению наций и, что уж скрывать — и религии — в западноевропейских странах! Так кто же, сегодня, страдающие нации и, позвольте, прозаичный вопрос – так куда же мы, украинцы, так рвёмся, что лопается задница, чтобы мягче выразиться!

Перечисленные выше методы массового истребления людей не являются какими-то случайными “недочетами, ошибками” государств, правительств и “непосильными, невыполнимыми задачами” для них. Все перечисленные беды вполне преодолимы. И по отдельным позициям Сингапур, Китай, ряд исламских стран доказы­вают это. Государства обладают всеми возможностями для прекращения истребления своего народонаселения. Но государства, где довлеет власть этих «суперэлит» — делают все возможное для усиления и ускорения процесса истребле­ния собственного населения. Зачем, позвольте спросит?

Так и ответ напрашивается сам собой – уничтожить население в других странах – в Китае, в Индии, в мусульманских странах, да в той же России, им не под силу, а в своих странах – гуляй, не хочу. Вот и проясняется смысл натравливания славян на славян, мусульман на мусульман, да тех же арабов на арабов и турков! Чем больше они уничтожат друг друга, тем легче поставить у них своих холуёв во власть и пользоваться их природными ресурсами, пока и они не подойдут к концу! А это дольше, чем уже наступающий конец в Западной Европе, да и в самих США! Ну, кто ответит, почему США 80 лет нефть покупали с других территорий, у других стран и только последние 3-4 года начали разработку своих сланцевых запасов? Да потому, что другие поняли, что их ресурсы не вечны и вздули цены! Вот и приходится за счёт увеличения объёмов производства сбивать цену на нефть! А как это отражается на цене промышленной продукции из этих заокеанских и западноевропейских стран? Да никак. Не меняются.

Ну почему В.Путин принял решение в ответ на санкции, ударить этих «санкционеров» по самым больным местам – по производству продуктов питания, по сельскому хозяйству? Да потому, что это наименее олигархическое производство – людей занято много, а сожрать всё сами не в состоянии! И куда тогда с этой продукцией? И что с занятостью населения? Что с квалификацией для работы в промышленных отраслях? Да и сколько людей могут найти себе применение в промышленности? Мизер, т.к. и эти отрасли страдают из-за тех же введенных санкций! И это разумное поведение власти США и ЕС? Попейте холодной воды, люди и придите в себя! Мы что, на

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110150/21259/-