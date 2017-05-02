Переводчица ФБР вышла замуж за боевика ИГ и провела в тюрьме два года: CNN

Сотрудница Федерального бюро расследований (ФБР) Даниэла Грин, которая в 2014 году вышла замуж за боевика ДАИШ — немецкого рэпера-исламиста Дениса Касперта, а потом сбежала от него из Сирии в США, была осуждена и уже вышла на свободу после двух лет заключения. Об этом сообщает CNN.

Будучи в Сирии в 2014 году Грин, которая работала переводчицей, предупредила своего жениха, что он находится в розыске. При этом она обманывала свое начальство и врала о том, где находилась. Однако, как отмечает телеканал, через несколько недель женщина «осознала свою ошибку» и вернулась в США. Здесь её судили за дачу ложных показаний, связанных с терроризмом. В прошлом году она вышла на свободу.

Денис Касперт был известен в кругах боевиков как Абу Тальха Аль-Альмани. Он появлялся в пропагандистских видео ДАИШ с угрозами в адрес бывшего президента США Барака Обамы. Предполагается, что он погиб во время одной из атак американских ВВС недалеко от города Ракка.

ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.