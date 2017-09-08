Перестрелка в Киеве: ранены два человека (ФОТО)

В результате стрельбы в Киеве между улицами Дегтяревская и Зоологическая ранения получили два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в четверг, 8 сентября.

Сначала правоохранители получили сообщение о том, что на улице Белорусской обнаружили автомобиль Opel с поврежденными окнами, в салоне которого лежит автомат.

Через несколько минут на линию 102 поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями.

По вызовам выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска.

По словам свидетелей инцидента, двое стрелков передвигались на Opel, который позднее бросили на улице Белорусской.

«Во дворе дома, куда они скрылись, оперативники нашли спортивную сумку, в которой обнаружили рожок к автомату, балаклаву, зажигалку и окурки», — сообщили в полиции.

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