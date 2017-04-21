«Перемоги» США и жестокая реальность

В безнадёжной попытке убедить русских в том, что «США могучие, передовые, непобедимые, перед ними все сливаются по одному слову Госдепа — и Северная Корея, и даже Китай» прозападные СМИ продолжают втирать нам всяческую дичь, пишет «Журналистская правда».

Однако объективная реальность разительно отличается от того, что рисуют неполживые журналисты.

Нам пытались втирать, что «в Пхеньяне 600 тысяч человек сидят в бомбоубежищах, а остальных эвакуировали», но специально для парада их всех подняли и вернули. И заставили смотреть ненавистный парад!

Дальше Ын «так сильно испугался непобедимой мощи американского флота», что провёл плановые испытания новой баллистической ракеты.

Кстати, достоверных доказательств того, что испытания были неудачными, нам так и не показали (ни спутниковых снимков, ни видео, ни показаний радаров) — только очередной брехун из пресс-службы Госдепа псакнул.

И только где-то в демилитаризованной зоне на 38-й параллели беспомощно плакал седой человек в кожаной куртке, приговаривая «Ну я же пугал!». Пенс — это очень мелкая монетка.

Но перейдём к «Китаю, который слил». Китай слил настолько, что в главном рупоре КПК и правительства, газете «Синьхуа», вышла огромная разгромная статья, где прямым текстом в войне в Сирии обвиняются США и другие западные страны.

А в этой газете случайных статей не бывает, она транслирует исключительно официальную позицию руководства Китая.

Итак, Пекин обвиняет Запад в:

1. Вмешательстве во внутренние дела Сирии.

2. Финансовой и вооружённой поддержке «оппозиции», без которой война была бы невозможна.

3. Именно вмешательство запада положило конец 40 годам стабильности и процветания, которые обеспечили Башар Асад и его отец Хафез Асад.

4. Именно американское требование «Асад должен уйти» заводит в тупик все мирные переговоры. Потому что сами по себе сирийские «оппозиционеры» этого не требуют.

5. Попытки Запада вытеснить из региона Россию открыто мешают борьбе с международным терроризмом.

6. Для Запада «содействие мирному урегулированию» остаётся пустыми словами. А на практике они поддерживают террористов и игнорируют интересы сирийского народа.

Нехило так «слили».

Но это только цветочки. Руководство Китая не ограничивается словами, а параллельно действует и в практической сфере.

Пекин резко усилил давление на Южную Корею. Да, именно, ввёл многочисленные санкции, но не против Северной, как нам вещают либеральные СМИ, а против Южной.

1. Китай запретил приезд южнокорейских туристов.

2. Многие рестораны отказываются обслуживать южных корейцев.

3. Коммунисты призывают отказаться от покупок к корейских магазинах, объявив бойкот корейским товарам.

4. Товары корейского концерна «Lotte», который предоставил американцам землю в Южной Корее под размещение ПРО, запрещены к ввозу. Сайт концерна подвергается хакерским атакам.

После чего, 14 апреля, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что в случае, если США и Южная Корея не откажутся от планов по размещению ПРО, то Китай «примет необходимые меры, чтобы защитить интересы национальной безопасности и регионального стратегического баланса».

Формулировка весьма расплывчатая, и степень «необходимости» будет определять только Пекин, так что неизвестно, ограничатся ли меры чисто экономическим воздействием, или выйдут за эти рамки.

Что характерно, под шумок американские компании стараются вытеснить своих южнокорейских «стратегических союзников» с китайского рынка, спешно наращивая сбыт своих товаров в ущерб «союзникам».

В общем, все сливают перед невиданной мощью США. В небе Хайкин, на земле Щаранский, на воде Шестой флот, в тюрьме Мальцев, в кедах Навальный. Так победим!

P. S. И пока российские караул-патриоты в очередной раз визжат «Путинслилсирию», сам же западники поговаривают что наши разведчики взяли второго человека в ИГИЛ*, лидера «Аль-Каиды»* Абу Бакра аль-Багдади. Моськи визжат, караван идёт. Мактуб.

Читайте также: Смерть с небес: ВКС России сеют ужас в рядах боевиков в Сирии — эксклюзив РВ (ВИДЕО)

Александр Роджерс

* Запрещенные на территории РФ террористические организации.