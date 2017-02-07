«Перемога»: Украина готовится к отключениям электроэнергии из-за блокирования поставок угля из Донбасса

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает возможность веерных отключений с конца марта в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны «АТО».

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Если будет полное прекращение перемещения угля из зоны АТО, я могу подтвердить, что будут определенные проблемы в энергосистеме, и мы на определенный период стресса можем перейти к веерным отключениям и ограничениям», — сказал министр.

По его словам, существующих запасов антрацитовых углей хватит для работы ТЭС до конца зимы и, в случае полной блокады, запасы антрацитовой группы к концу марта будут фактически на нуле.

Насалик уточнил, что в настоящее время частные компании параллельно ведут переговоры о поставке антрацитовой группы угля из США в объеме 1 млн тонн.

В то же время он напомнил, что, в случае достижения договоренности, до момента прибытия угля на Украину пройдет не менее 50–60 дней.

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По мнению министра, блокировка поставки угля из зоны АТО должна решаться «не законом силы, а силой закона».

По его словам, министерство готово отказаться от угля из Донбасса только в случае принятия соответствующего решения на государственном уровне. При этом он отметил, что работники угольных предприятий, которых на территории Республик сегодня около 50 тыс., при таком развитии сценария могут пополнить ряды вооруженных сил ДНР и ЛНР.

Министр также сообщил, что ежегодная потребность Украины в антрацитовом угле на сегодня составляет около 8 млн тонн и в случае импорта этого объема на внешних рынках — цена на него возрастет на 30–40%. Дополнительные затраты, которые лягут в таком случае на плечи украинских потребителей, могут составить около 20 млрд грн.

Как ранее сообщала «Русская Весна», «ветераны АТО» и нардепы в конце января заблокировали ветку железной дороги Луганск — Лисичанск — Попасная на участке Горское — Золотое для пресечения торговли с Республиками.