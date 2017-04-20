Перемога: оккупированный Киевом Мариуполь остался без горячей воды

В Мариуполе отключили горячую воду до начала нового отопительного сезона 15 октября.

Об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на заявления городских властей на сессии горсовета.

На ней городской голова Вадим Бойченко сообщил: «Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет».

По его словам, город исчерпал лимит газа, а задолженность «Мариупольтеплосеть» составляет 850 млн грн. За год долг удалось погасить только на 70 млн. грн, говорится в сообщении.

«Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 млн. грн, а это всего 8 млн грн. в месяц», — заявил Бойченко.

Директор Департамента образования городского совета Светлана Добровольская сообщила, что на сегодняшний день в Мариуполях в 13-ти детсадах нет водонагревателей.

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