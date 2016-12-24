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«Перемога» Майдана: «активистка» с ужасом готовится вернуться в 90-е и жить впроголодь

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«Перемога» Майдана: «активистка» с ужасом готовится вернуться в 90-е и жить впроголодь | Русская весна

Известная «активистка» Майдана Елизавета Богуцкая, после присоединения Крыма к России перебравшаяся на Украину, разочаровалась в «достижениях» «революции гидности» и на своей странице в соцсети вспомнила 90-е, ценники с многими нулями и нищету.

«В прошлом году, когда рубль стремительно падал в пропасть, мы аж приседали от небывалой радости. „Ну, давай, Анакондушка, жги!” В этом году оказалось, что гривна значительно просела не только к доллару, но и, как ни странно, к рублю», — написала она.

Также Богуцкая вспомнила ряд экзотических блюд, которыми ей пришлось питаться в лихие 90-е. 

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«Как-то одна женщина-покупательница пришла в магазин к моей подруге. А мы как раз обсуждали, что готовить, когда продуктов в магазинах почти нет. А на те, что есть,  денег не хватает. И вот эта женщина оказалась смекалистым поваром-самоучкой. Она нам рассказала несколько рецептов. Два из них я запомнила на всю жизнь. Они позволили тогда нам выжить.

Первое — это котлеты из „Геркулеса”. И второе — икра „минтая” из манной крупы», — рассказала она, сопроводив повествование подробными рецептами. 

«Еще я часто делала плов без мяса. Все точно так же, как и в обычном плове, но вместо мяса — бульонный кубик. Ну и всякие печенюшки дешевые, чтобы радости в жизнь добавить, пекла. 

К чему я это все написала? 

Судя по всему, наши экономические успехи настолько стремительны, что пора начинать обмениваться рецептами, как из топора кашу сварить»,  — резюмировала украинка, еще недавно радовавшаяся «перемогам» Майдана.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482603757

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