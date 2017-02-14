Перемога: 250 украинских карателей отправились наводить порядок в Конго (ВИДЕО)

250 ветеранов «АТО» отправились наводить порядок в африканское государство Конго, где долгие годы идет гражданская война.

Об отправке украинских миротворцев в африканскую страну из Львовской области сообщил украинский «5-й канал».

Подчеркивается, что все 250 военных, отправляющихся «противодействовать гражданской войне в Конго», ранее участвовали в «АТО» в Донбассе. Это «вертолетчики, инженеры авиационной службы, медики и повара».

Часть из них воевали в карательных батальонах, например в известном своими преступлениями против жителей ДНР и ЛНР батальоне «Айдар».

В Конго они пробудут более года и будут выполнять такие задачи, как воздушная разведка и авиационное сопровождение.

По мнению военных, бывшие боевики «АТО» не смогут приобрести особого опыта в Африке, так как все они уже прошли боевое «крещение» в горячих точках Донбасса.

Миротворческие миссии ООН в Конго продолжаются почти без перерывов с 1960 года. Преимущественно миротворцы охраняют собственные места дислокации и конвои, что не отражается на ходе гражданской войны между народами запада и Востока Конго.

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