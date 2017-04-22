Проишествия 

Перемещение российских военных у границ с КНДР объяснили учениями

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Иллюстрация: structure.mil.ru

Россия не стягивала войска к границе с КНДР, а перемещение военных в том районе объясняется плановыми учениями в Бурятии. Об этом, как передает ТАСС, заявил официальный представитель Восточного военного округа Александр Гордеев.

По его словам, в ходе учений была задействована практически вся система ПВО Восточного военного округа. «В ходе учений по управлению группировками ПВО и авиации было проведено около 300 ракетных пусков. Соответственно, это плановые мероприятия. Это учение пошло в зачет контрольной проверки за зимний период, и сейчас подразделения возвращаются в пункты постоянной дислокации», — заявил Гордеев, отметив, что плановый период обучения завершится 29 апреля.

Ранее некоторые западные СМИ сообщили о том, что Россия стягивает к границе с Северной Корей войска якобы для того, чтобы в случае ракетного удара США по КНДР, контролировать поток беженцев.

EADaily уже сообщало, что из-за отказа американской делегации Совету Безопасности ООН не удалось принять заявление с осуждением проведенного КНДР 15 апреля ракетного испытания. Представители США свернули работу над документом, в котором была фраза «урегулировать ситуацию на Корейском полуострове через диалог», пояснили в постоянном представительстве РФ при ООН.

За последний месяц ситуация на Корейском полуострове резко обострилась. 16 апреля Пхеньян провел очередной пуск ракеты, но она взорвалась практически сразу после старта. Перед этим в Пхеньяне прошел масштабный военный парад по случаю 105-летия первого президента КНДР Ким Ир Сена, в ходе которого была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/22/peremeshchenie-voennyh-u-granic-s-kndr-obyasnili-ucheniyami

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