Перелома в переговорах по Сирии нет, — сенатор Клинцевич

Россия и США на данный момент далеки от полноценного взаимодействия, хочется надеяться, что переговоры в Женеве позволят продвинуться на этом пути, однако о коренном переломе говорить пока не приходится, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Переговоры в Женеве в очередной раз показали, что Россия серьезно настроена на тесное сотрудничество с США в решении сирийских проблем.

Конечно, наивно полагать, что долговременные интересы наших двух стран в Сирии совпадают. Но и конечные интересы союзников в годы Второй мировой войны тоже не были идентичны, что не мешало им достаточно эффективно противостоять общему врагу», — заявил Клинцевич РИА Новости в субботу.

«Дьявол, как известно, кроется в деталях. Понятно, что без решения общих вопросов на уровне политического руководства двух стран не обойтись.

Но за этим должны обязательно следовать конкретные шаги, что называется, в полевых условиях. Увы, ничего подобного пока не происходит.

Более того, действия Пентагона зачастую дезавуируют заявления государственного секретаря Джона Керри», — подчеркнул парламентарий в интервью РИА Новости.

А вот американский телеканал CNN по-своему интепретирует переговоры, заявляя о прогрессе.

Впрочем, и госсекретарь США Джон Керри назвал переговоры по Сирии со своим российским коллегой продуктивными. Вместе с тем он говорит, что Вашингтон не станет спешить заключать соглашение с Москвой.

Как поясняет старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс, США и Россия годами не могли достичь согласия относительно сирийского конфликта, и сейчас его не достигли, но они объединяют силы, чтобы сражаться с общим врагом.

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