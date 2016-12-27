Перед падением Ту-154 совершал манёвр на скорости более 500 км/ч, — источник
Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший катастрофу близ Сочи 25 декабря, упал в Черное море во время маневра вправо на скорости более 500 километров в час. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.
В момент катастрофы воздушное судно летело с сильно задранным носом, уточнил собеседник агентства.
«Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла — прим. ред.). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа», — сказал он.
«По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час», — продолжил источник.
Другой собеседник рассказал ТАСС, что Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону.
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Кроме того, источники не исключают, что катастрофа могла произойти по нескольким причинам сразу, в частности из-за сочетания ошибочных действий экипажа и неполадки одного из двигателей.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482843616