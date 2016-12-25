Перед крушением в Ту-154 случилось что-то экстремальное, — эксперт

Падению Ту-154 в Чёрное море сразу после взлёта из аэропорта Адлер могла предшествовать экстремальная ситуация, сложившаяся на борту, которая не позволила экипажу передать сигнал бедствия на землю, считает бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев.

«После взлёта и короткого полёта — две минуты — самолёт пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках, это может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация — или влияние извне на машину, или встреча с препятствием, которое там вряд ли было», — считает Андреев, проработавший в авиации 47 лет.

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Он добавляет, что «Ту-154 очень надёжная машина, и чудес не бывает, просто так они не падают».

«В моей практике были случаи, когда Ту-154 садились при отказе работы всех трёх двигателей, или, например, знаменитая посадка в тайге на заброшенную полосу», — добавляет эксперт.

«Те версии о неполадках на борту, которые сейчас озвучиваются — разбалансировка рулей, отклонение от установленной траектории полёта — совершенно точно не могли помешать экипажу передать об этом сигнал на землю», — добавил Андреев.

«Значит, произошло что-то экстремальное, из практики — такие ситуации возможны при захвате судна», — добавил он.

Эксперт уточнил, что данные самописного переговорного устройства (СПУ) «с точностью до 99,99% смогут объяснить, что происходило в кабине в момент катастрофы».

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром.

По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.