Пентагон подтвердил факт запуска КНДР ракеты средней дальности

В Пентагоне подтвердили тот факт, что КНДР произвела запуск ракеты средней дальности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Стратегического командования Вооруженных сил США (СТРАТКОМ).

«Запуск баллистической ракеты средней дальности произошел около северо-западного города Кусон», — сказал представитель СТРАТКОМ. Он уточнил, что ракета, замеченная над КНДР, долетела до Японского моря.

Кроме того, Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) «пришло к выводу, что произведенный Северной Кореей запуск не представлял угрозы для Северной Америки».

При этом представитель командования не стал отвечать на вопрос ТАСС о том, был ли запуск успешным. «Только Северная Корея может сказать это, поэтому мы не даем характеристик их запускам», — подчеркнул он.

Собеседник агентства заверил, что СТРАТКОМ, NORAD, а также Тихоокеанское командование ВС США «сохраняют бдительность перед лицом провокаций со стороны КНДР», американские военные полностью привержены совместной работе со своими союзниками в Японии и Южной Корее.

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был произведен около 07:55 по местному времени (01:55 мск) с полигона в северокорейской провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела около 500 км и упала в акватории Японского моря.