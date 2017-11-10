Пентагон отработал новую тактику ведения ядерной войны

Пентагон отработал сценарии конвенциональной войны двух ядерных держав на военных играх, проводимых в рамках учений стратегических ядерных сил Global Thunder, сообщает портал Defense One.

«Рассчитать такую ситуацию очень сложно, однако это совершенно не та ситуация, в которой мы бы хотели оказаться», — заявил замкомандира по глобальным операциям Стратегического командования США генерал Грег Боуэн.

По словам директора фонда Ploughshares Fund Джозефа Чиринчионе, в обычных конфликтах ядерное оружие может применяться с целью деэскалации.

«У русских есть эта новая теория — если они проигрывают в обычной войне, то обостряют напряжение, чтобы добиться деэскалации, и мы начинаем ее копировать. Они попытаются первыми применить ядерное оружие, чтобы показать нам серьезность своих намерений, рассчитывая, что мы (США — прим. ред.) начнем отступать», — заявил Чиринчионе.

Впрочем, вероятность применения такой «тактики» крайне мала, заметил он.

Учения стратегических ядерных сил США «Глобальный гром» (Global Thunder) начались 30 октября. В ходе маневров отрабатывались действия средств глобального удара и противоракетной обороны. По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Кисляка, Москву настораживает структура американских стратегических наступательных сил, однако эти маневры не представляют опасности для России.

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