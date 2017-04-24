Россия 

Пентагон отметил профессионализм российских лётчиков, совершавших полеты возле Аляски

0 коментариев
Пентагон отметил профессионализм российских лётчиков, совершавших полеты возле Аляски | Русская весна

Экипажи российских бомбардировщиков, совершавших полеты у берегов Аляски, действовали профессионально и безопасно.

Об этом заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

«В течение четырёх дней была серия из трёх полётов бомбардировщиков возле Аляски. Они проводились безопасно, профессионально и с уважением воздушного пространства США», — отметил он.

Читайте также: Бойня в Ракке: Боевики ИГИЛ вырезали ряд застав проамериканских сил у реки Евфрат (ФОТО, ВИДЕО 18+)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493061574

Другие новости:

m3u4du_1475545202

Киев готовит операцию «Савченко-2» (ВИДЕО)

0
205fyg_1465748162

УЕФА грозит России и Англии исключением из Чемпионата Европы

0
8emmpf_1488623523

Европа – враги или друзья? Наши “партнёры и коллеги” в Великой Отечественной…

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *