Пентагон отметил профессионализм российских лётчиков, совершавших полеты возле Аляски

Экипажи российских бомбардировщиков, совершавших полеты у берегов Аляски, действовали профессионально и безопасно.

Об этом заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

«В течение четырёх дней была серия из трёх полётов бомбардировщиков возле Аляски. Они проводились безопасно, профессионально и с уважением воздушного пространства США», — отметил он.

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