Пентагон отметил профессионализм российских лётчиков, совершавших полеты возле Аляски
Экипажи российских бомбардировщиков, совершавших полеты у берегов Аляски, действовали профессионально и безопасно.
Об этом заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис.
«В течение четырёх дней была серия из трёх полётов бомбардировщиков возле Аляски. Они проводились безопасно, профессионально и с уважением воздушного пространства США», — отметил он.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493061574