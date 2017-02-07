Украина 

Пентагон не увидел перемещений российских войск на границе с Донбассом

0 коментариев
Пентагон не увидел перемещений российских войск на границе с Донбассом | Русская весна

США не наблюдают крупномасштабных перемещений российских войск возле границы с Донбассом.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

«Мы не видели какого-либо крупномасштабного перемещения российских сил, которые могли бы свидетельствовать, что это часть чего-то большего», — сказал он. 

«Есть обострение насилия, но на данный момент мы не видим причины считать, что это часть более широкой проблемы или подготовка к чему-то большему», — отметил Дэвис, опровергнув таким образом растиражированной украинскими и западными СМИ миф о «российской агрессии».

Читайте также: В Киеве призвали давить русских танками и выкапывать их из могил

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486494441

Другие новости:

y3qr5m_1458536224

Глава Ровенской области просит ввести войска из-за незаконной добычи янтаря (ДОКУМЕНТ)

0
mf592h_1483371122

История Бандеры: как из ничтожества сделали икону

0
88c355_1458210963

Власть в Одессе захватила воровская камарилья, — Саакашвили (ВИДЕО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *