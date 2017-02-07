Пентагон не увидел перемещений российских войск на границе с Донбассом

США не наблюдают крупномасштабных перемещений российских войск возле границы с Донбассом.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

«Мы не видели какого-либо крупномасштабного перемещения российских сил, которые могли бы свидетельствовать, что это часть чего-то большего», — сказал он.

«Есть обострение насилия, но на данный момент мы не видим причины считать, что это часть более широкой проблемы или подготовка к чему-то большему», — отметил Дэвис, опровергнув таким образом растиражированной украинскими и западными СМИ миф о «российской агрессии».

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