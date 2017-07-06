Пенсионный беспредел в городе Магадане

«Рассказ о том, как отчихвостивают и отчекрыживают пенсионеров в г. Магадане, рассказ о государственной измене чиновников, получивших невиданную вседозволенность и безнаказанность, а так же вопрос Президенту России В.В. Путину».

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«Так же прошу всех неравнодушных к этой теме,-распространить статью в общественных кругах, в целях улучшения жизни, нынешних и будущих пенсионеров».

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1) Я шесть лет тому назад, т.е. в 2011 году, загодя — подал справку с Гидрогеологической экспедиции об отработанном стаже в полевых условиях для досрочного назначения мне пенсии за трудную работу, и начисление пенсии обязано было начаться с февраля 2012 года, ведь я отработал в поле больше пяти лет, т.е. — на два года раньше обычного, поскольку обычная пенсия у меня начиналась с 2014 года, но мне НЕЗАКОННО ОТКАЗАЛИ, хотя справку о полевых работах приняли и она обозначена в перечне принятых документов ПФ г.Магадана, перечень находится так же и у меня,-справка значится под №-412, от 15.06.2011., представьте себе, что вы находитесь ПЯТЬ С ЛИШНИМ лет на работе, которая СЧИТАЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ, в тайге, чуть ли не у чёрта на куличках, А ВАМ ЕЁ НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТ ЗА ТРУДНУЮ! Мало того в 2014 году мне насчитали неправильно пенсию, и почти за тридцать лет работы в условиях приравненных к КРАЙНЕМУ северу мне насчитали 12 (двенадцать тысяч рублей), сейчас стало 15 (пятнадцать т.р. с копейками). Ведь даже глупцу понятно, что такого НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, разве что, только в кошмарном сне, ведь здесь в Магадане в разы всё дороже, хоть и просроченное, и с ГМО. Я писал вам о том, что меня нагло обворовали в Пенс.Фонде г. Магадана, насчитывая мою пенсию совершенно не по тому закону, и ведя двойную бухгалтерию. Я ПРИКЛАДЫВАЛ ФАЙЛ ПОЯСНЯЮЩИЙ, КАК ДОЛЖНА БЫ НАСЧИТЫВАТЬСЯ МНЕ ПЕНСИЯ С НОМЕРАМИ И ДАТАМИ ЗАКОНОВ и даже то, как их трактует Конституционный суд, ОТНОСИТЕЛЬНО К ЭТОМУ, но от вас приходили только отписки,(и так же с других инстанций, куда я только не обращался…) что дескать, вы отправили мою жалобу туда же, где меня обворовали, не предпринимая никаких нужных действий, т.е.-водя меня по замкнутому кругу!!! ВОПРОС: «Когда, вы, или контролирующие органы наконец-то исправите тот вред, который мне нанесли деятели из Магаданского Пенсионного Фонда, когда же они мне компенсируют всё, долго ли ещё будут ИЗДЕВАТЬСЯ над пенсионером, ведь за такие умышленные ошибки надо расплачиваться и это справедливо!!! Нарушены мои законные права, гарантом которых являетесь, вы! В суд обращаться не могу, потому, как судья будет именно тот, который подыграет в ихнюю пользу,(я думаю, что это ни для кого не ново) и потом уже вообще ничего не добиться, а для того чтобы добиваться, надо иметь хорошее здоровье, деньги и время, чем мало какой пенсионер располагает, да и не для этого человек уходит на ЗАСЛУЖЕННЫЙ отдых, чтобы ТАСКАТЬСЯ ещё и по судам. Считаю, что происходит государственная ИЗМЕНА местных властей по отношению к пенсионерам, ведь наши деньги, а в моём случае это на 50% заниженная мне пенсия — оседают в карманах чиновников с помощью второй бухгалтерии и просто, откровенного БЕЗЗАКОНИЯ, ОТКРОВЕННОГО ГРАБЕЖА, существующих в политике полной безнаказанности! Ведь не доплатили мне по сегодняшний день -(ОДИН МИЛЛИОН И ТРИСТО ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ + К этому -процесс индексации). Поэтому обращаюсь к вам, Владимир Владимирович,- скорее всего, вы, даже и не знаете, что происходит на периферии, а ведь здесь даже прокуратура беспомощна, ну чисто — детсад какой, я к ним обращался, и они прислали отписку, наверное тоже законов РФ не знают, не понимаю, — а зачем же их тогда всех содержать, дармоедов, навязавшихся на шею Российского народа. Ну и кошмар — до чего мы докатились! А ведь я работал на ТЯЖЁЛОЙ работе…, и по сей день живу на Колыме, где всё ВТРИДОРОГА и тут не надо быть математиком, чтобы понять, что моя пенсия равняется ПЯТИ ТЫСЯЧАМ РУБЛЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПЕНСИИ В ЦРС — к тем ценам на жизнь! Не смешно ли вам? А я 29 лет уплачивал взносы государству на пенсионное и медицинское обеспечение! Ну, а если, Законы РФ, ПРОПИСАННЫЕ, ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ — НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ, то давайте тогда признаем то, что наша Конституционная Держава превратилась в АНАРХИЧЕСКУЮ! Если же это не так и законы ОБЯЗАНЫ ИСПОЛНЯТЬСЯ, то пожалуйста проведите проверку и заставьте их пересчитать по справедливости мою пенсию! А так же, воры из ПФ г.Магадана, должны передо мною публично извиниться и компенсировать мне,- нанесённый их незаконными действиями моральный УЩЕРБ,-ещё в ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ! С нетерпением жду вашего ответа! С уважением, Смольнов Геннадий Викторович.

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—Прилагаю ОБОСНОВАНИЕ к заявленному вопросу:—

«Действующие законы РФ о порядке начисления пенсии

(ЛИЧНО для ПФ г.Магадана) и их правильная трактовка»:

Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ(ред.от29.12.2015) «О страховых пенсиях» в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации лицами, указанными в части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Следовательно, ПОЛЕВЫЕ работы входят в страховой стаж!

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Я хочу обратить Ваше внимание на другое:-Я весь стаж=(29 лет)отработал в Магадане и области — в РКС, а значит, имею право на исчисление северного стажа до 01.01.2002 г. в ПОЛУТОРНОМ размере (в т.ч. и полевые работы), что должно учитываться при расчете пенсии!



—Привожу обоснование:—

До вступления в силу Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» виды трудовой деятельности и иной общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой стаж, определялись Законом Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации» (статьи 89 — 92, 95). Его статья- 94 предусматривала льготное (кратное) исчисление некоторых засчитываемых в этот стаж периодов, в частности, в отношении лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, — в полуторном размере.

Аналогичную норму предусматривала и статья 28 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».В соответствии со статьей 31 Федерального закона — «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 01 января 2002 года утрачивают силу Закон Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации» и Федеральный закон «О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий»,а другие федеральные законы,предусматривающие условия и нормы пенсионного обеспечения, применяются в части, ему не ПРОТИВОРЕЧАЩЕЙ Для тех лиц, которые приобрели пенсионные права до вступления в силу Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», его статьей 30 предусмотрен порядок их оценки путем конвертации- (преобразования) в расчетный пенсионный капитал. При этом пунктом 4 данной статьи установлено, что в целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц под общим трудовым стажем понимается суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года, учитываемая в календарном порядке, и перечисляются включаемые в нее периоды. В соответствии с п.2 Постановления Конституционного суда РФ от 29.01.2004 года №2-П принципы правовой справедливости и равенства, на которых основано осуществление прав и свобод человека и гражданина в РФ, как В ПРАВОВОМ и СОЦИАЛЬНОМ государстве, предполагают правовую определенность и связанную с ней предсказуемость законодательной политики в сфере пенсионного обеспечения. Это, по мнению Конституционного суда РФ, необходимо для того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли в РАЗУМНЫХ пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенны в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных ПРАВ, действенности их государственной ЗАЩИТЫ. В названном Постановлении Конституционный суд РФ высказал позицию,- суть которой сводится к тому, что в случае, если в период осуществления трудовой деятельности ДЕЙСТВОВАЛО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, дающее право на льготы и преимущества, при назначении пенсии, то, ВОЗМОЖНО применение законодательства, действовавшего на момент выполнения работы; у граждан, приобретших пенсионные права до введения нового правового регулирования,- СОХРАНЯЮТСЯ ранее приобретенные права на пенсию в соответствии с условиями и нормами законодательства Российской Федерации,- действовавшего на МОМЕНТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА! Применительно к положениям статьи 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» данная правовая позиция означает,- что содержащаяся в ее пункте 4 норма не препятствует оценке пенсионных прав граждан по условиям и нормам Закона Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации». Согласно разъяснениям Конституционного суда РФ, именно из ЭТОГО исходил законодатель, закрепив в статье 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» возможность осуществления оценки пенсионных прав, исходя из расчетного размера пенсии, исчисленного по нормам Закона Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации» (пункт 6), и ПРЕДУСМОТРЕВ, что при оценке пенсионных прав застрахованных лиц

применяется порядок исчисления и подтверждения трудового стажа, в том числе стажа на соответствующих видах работ-(а в необходимых случаях — заработка застрахованного лица), который был установлен для назначения и перерасчета государственных пенсий и ДЕЙСТВОВАЛ до дня вступления в силу Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (пункт 9). Таким образом, норма пункта 4 статьи 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в силу которой — во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 31 того же Федерального закона — исключается льготный (кратный) порядок исчисления общего трудового стажа и отменяется включение некоторых не страховых периодов в общий трудовой стаж при исчислении расчетного размера трудовой пенсии в целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2002 года путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал, по своему конституционно-правовому смыслу в системе норм — НЕ МОЖЕТ служить основанием для УХУДШЕНИЯ условий реализации ПРАВА на пенсионное обеспечение, включая размер пенсии, на которые РАССЧИТЫВАЛО застрахованное лицо ДО ВВЕДЕНИЯ в действие нового правового регулирования (независимо от того, выработан им общий или специальный трудовой стаж — ПОЛНОСТЬЮ, ЛИБО, ЧАСТИЧНО)!»

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Т.о.,- если периоды моей трудовой деятельности, в том числе на полевых геологоразведочных и поисковых работах, осуществлялись МНОЮ до 01 января 2002 года в районе Крайнего Севера, то они подлежат исчислению при подсчете трудового стажа в льготном порядке, а именно—в ПОЛУТОРНОМ размере.

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—Тяжёлые условия труда:—

Согласно подпункту «б» пункта 1 Постановления Правительства РФ от 18.07.2002 №537 «О списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответ­ствии с ч. 2 ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях», при досрочном назначении трудовой пенсии по старости работникам, занятым на работах с ТЯЖЁЛЫМИ условиями труда, применяется Список-№2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 №10. При этом время выполнявшихся до 01.01.1992 работ, предусмотренных Списком №2 производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.08.1956 №1173, засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, наравне с работами, предусмотренными Списком №2 от 26.01.1991 №10.

При этом время выполнявшихся до 01.01.1992 работ, предусмотренных Списком №2 производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.08.1956 №1173, засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, наравне с работами, предусмотренными Списком №2, указанным в абзаце первом настоящего подпункта.

Согласно-Списку N 2 1956 г., действовавшему в спорные периоды работы, в раздел II » Геологоразведочные работы (поверхностные)» включены работники, которые по характеру работы непосредственно заняты выполнением полевых геологоразведочных, топографо-геодезических и других геологических работ (бурильщики, машинисты) и старшие мотористы (механики, дизелисты) на буровых и их помощники и другие работники, а также рабочие, обслуживающие технологическое оборудование, при помощи которого производятся полевые геологические работы ).

Таким образом, я ИМЕЮ ПРАВО согласно п. 2 ч.1 ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях» на уменьшение пенсионного возраста на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев работы с тяжелыми условиями труда, что ОБЯЗАНО учитываться при начислении пенсии,-ведь справка подтверждающая это, ПРЕДОСТАВЛЕНА, ПРЕДОСТАВЛЕНА! Так, какие могут быть здесь отговорки, ЕСЛИ ОНИ НЕУМЕСТНЫ, В ЗДРАВОМ ПОНИМАНИИ ПРОИСХОДЯЩЕГО!!!

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Ещё раз хочу ПОДЧЕРКНУТЬ, что в своих множественных обращениях в ПФ г. Магадана и в другие контролирующие инстанции я напоминал о работе в полевых условиях и прикладывал законы поясняющие, что я имею право на досрочную пенсию и что ихний подсчёт неверный! Но если вы перейдёте по ссылке, представленной ниже, то вы увидите, что они уходят от ответа на прямой вопрос о досрочном выходе на пенсию, в связи с ТЯЖЁЛОЙ работой в поле(а это страшный гнус или мороз в -55, постоянная борьба за выживаемость!!!) По поводу подсчёта суммы пенсии, то выше я изложил обоснование к этому, но его они тоже игнорируют!!!

Прилагаю ссылку на ответ из ПФ г. Магадана!

Если здесь ссылку изменяют, чтобы она не открылась,

то есть копия статьи, где ссылка открывается вот здесь:

https://ok.ru/profile/528880795732/statuses/67045152350292

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110507/19371/-