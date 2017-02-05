Пчелиный рой сорвал матч по крикету в ЮАР
Матч по крикету между командами ЮАР и Шри-Ланки, проходивший в южноафриканском Йоханнесбурге, был прерван налетевшим роем пчел. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
Насекомые дважды вынуждали спортсменов прекратить игру и броситься на землю. После этого матч был приостановлен, и на поле вышли сотрудники стадиона.
Они попытались прогнать насекомых, но безуспешно. Агентство UPI отмечает, что пчелы не улетели даже после того, как их окатили содовым раствором из ведра и опрыскали газом из огнетушителя.
Совладать с роем сумел лишь профессиональный пчеловод, который собрал насекомых в пластиковый ящик с сотами. Когда насекомые были удалены с поля, игра продолжилась.
В августе 2016 года сообщалось, что пчелиный рой обосновался на сопле двигателя одного из истребителей пятого поколения F-22 Raptor ВВС США. Проживающий в окрестности авиабазы пасечник снял с самолета около 20 тысяч насекомых.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/05/pchelinyy-roy-sorval-match-po-kriketu-v-yuar