Патриотизм в России — чума 21 века

Когда я слышу выражение «патриот России» — возникает множество вопросов, ответы на которые меня убеждают, что пиздеzz в эту страну пришел именно с этим выражением и случилось это совсем недавно.

С какого хера России, стране распутных язычников и вечно сомневающихся по жизни богатырей, патриотизм? И в чем именно проявляется патриотизм России как таковой? Что значит — быть патриотом России? Почему например кавказские патриоты России (новое веяние человеческой странности, однако факт) все без исключения ходят в футболках Russia, при этом непосредственно коренных жителей своего объекта вожделения считая — баранами, васями, наташами и алкашами, убивая их, насилуя, и подсаживая на иглу ради квадратных метров? Где тут патриотизм России? Почему на патриотических шествиях и митингах в сомкнутых колонных мы видим пресные унылые рожи в одежде немецкого, испанского, французского, финского, китайского, японского производства, не знающие истории своего казалось бы государства Российского? Разве это патриотизм России — 9 мая с улыбкой чепашить по Кремлю к Мавзолею имени Ленина в немецких кроссовках Адидас и в новомодных швейцарских котлах, всему миру демонстрируя патриотизм России? Разве это патриотизм?

Все знают, что в ненавистной и презираемой всеми дыре США быть патриотом — это плакать при исполнении гимна, держась при этом всеми яйцами за сердце при торжественном подъеме государственного флага и на вопрос «как дела» посылать всех к такой-то матери. И всё. И больше нихуа. Американцы не долбоебы, чтобы быть патриотами на 350%? Достаточно вывесить на фасад своей обшарпанной конуры флаг США и послать глупые мысли нах.

Почему же в России патриотизм — достаточно странен, необычен и местами патологически нездоров до крайних форм радикальности? Почему патриотизм в России не имеет рамок и границ?

В патриотизме, как и в любом психопатическом и психофизическом действие для человека разумного должны существовать рамки и хоть какие-либо ограничения. Неужели лазить по интернету и срать всем в комментарии о том, что «путин разъямбически прекрасен и думает о россиянах», и при этом совершенно забывая и вгоняя в землю великую русскую культуру, великие достижения прошлого, не уважая и не восхищаясь великим русским народом — это патриотизм России?

Патриоти́зм (греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς — отечество) — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность пожертвовать своими частными интересами во благо интересов отечества. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя (особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими членами народа, стремление защищать интересы родины и своего народа.

Откуда в России столько радикальных фееричных долбоебов и почему они на свободе?

Максим Новиковский

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109124/18347/21