Патриот-депутат Панина: пусть у нас не так лечат, зато душевней говорят!

Давайте поговорим о наших женщинах. Но не обо всех вообще, хотя они все прекрасны, а о депутатках Госдумы.

До недавнего времени звёзд, заблиставших на политическом небе России благодаря депутатскому мандату, было всего три. Елена Мизулина, Ирина Яровая и Наталья Поклонская – каждая со своим взглядом на мир и мораль. И с особенным умением предложить такие законодательные решения некоторых проблем, что дух у россиян захватывало!

В этом году заблистала ярче всех Поклонская с ее пламенным требованием запретить фильм «Матильда» про адюльтер царя Николая II с низкопробной балериной. Дескать этот царь в нынешней демократической России – официальный святой, а у святых на адюльтерном месте водится не плоть, но дух!

Правда, недавно звезду Поклонской затмила другая, двойная звезда – и оперной, и думской сцены – Мария Максакова. Единоросска, сбежавшая на Украину и наделавшая там тьму признаний, порочащих «и партию, и лично». Но в ЕР уже предали её анафеме как чуждый, подло вкравшийся в ряды враждебный элемент. И, говорят, её вообще скоро запретят к упоминанию на территории РФ.

Но свято небо пусто не бывает – и вот только что на нем зажглась еще звезда: Елена Панина из той же ЕР, уже патриотка настоящая – не в пример ее беглой сестре по партии.

Оказывается, она уже не первый созыв тянет свою лямку в Думе, но ранее как-то особо не светилась. И вдруг заполыхала на весь Интернет – разразясь в Фейсбуке дико патриотичным текстом про несовместимость россиян с европейцами:

«Мы никогда не сойдёмся с Западом. Они – холодные и безразличные. Мы – тёплые и сочувствующие.

К примеру, если ты лежишь в клинике в Европе, к тебе подойдут, сделают строго те процедуры, что назначены, дадут лекарства – и всё! Никаких слов поддержки, ободрения, сочувствия, пожелания скорейшего выздоровления.

У нас, если ты в больнице, медперсонал (врачи, медсестры, нянечки) тысячу раз улыбнутся тебе, скажут, что всё будет хорошо, пожелают скорейшего выздоровления. Поэтому мы никогда не поймём их, а они нас.

Пытаться что-то им доказать – не стоит. У нас разные понимания того, что есть добро, а что есть зло, что иногда можно и нужно поступать по велению души, по совести, а не по инструкциям или предписаниям.

Короче, Мы никогда не станем Ими. И слава Богу!»

То есть корень этой несовместимости – в здравоохранении, которое у нас своей душевностью побивает западное. Лежишь ты в их больнице – и получаешь строго по назначению таблетки, уколы, процедуры… А поговорить? Нет – холодные и безразличные они. Вылечат – и гуляй отсюда, Лена!

А у нас? К врачу придёшь – улыбка до ушей, выслушает, посочувствует, расскажет добрый анекдот… Болезни не поможет, но на душе сразу светло – и забываешь, а зачем приходил-то? Про медсестёр и нянечек и говорить нечего, сплошная доброта и благолепие. Слово-то какое – нянечка! Лечит уже своим образным теплом, без всяких дорогущих снадобий, на которые деньги надо собирать по телевизору!

В общем «Никогда мы не будем братьями» – как сказала одна люто настроенная к России киевская поэтесса, чей стишок блистательно перевела на русский новая звезда Госдумы Панина. Ну, генетически несовместимы мы с теми, на чьих авто катается весь наш высший патриотический цвет!

Правда, у кого-то возникли сомнения по части этих богадельных нянечек: где госпожа Панина их видела?

Но в целом картина, как говорится, ясная.

Они, наши депутатки-патриотки, как и весь высший корпус, лечатся в Европе и Израиле, все же предпочитая тамошнюю бездуховную эфективность нашему душенному ля-ля. А в наши клиники разве что поговорить приходят.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107999/17233/-