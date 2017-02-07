«Патриот» дал пощечину главе оккупационной полиции Донетчины (ВИДЕО)

Один из участников блокады Донбасса дал пощечину руководителю Нацполиции «Донецкой области» Вячеславу Аброськину.

Аброськин после инцидента заявил, что был не против такого обращения с собой.

«Одному из деятелей, который больше всего жаловался и пытался ударить меня по лицу, потому что, по его словам, у меня было оружие, я подставил ему правую щеку и показал, что на самом деле у меня нет оружия. Он моим разрешением воспользовался», — написал он на своей странице в соцсети.

«Затем я предложил ему левую щеку, но предупредил, что в третий раз уже будет моя очередь. Этот человек — житель Донецка. Думаю, что после этого нашего „общения” он успокоится», — добавил высокопоставленный полицейский.

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