Глава службы управления имуществом Патриархии Грузии и гендиректор медицинской клиники святых Иоакима и Анны при Патриархии Грузинской православной церкви (ГПЦ) отец Георгий Мамаладзе был арестован по обвинению в подготовке убийства высокопоставленного духовного лица ГПЦ, заявил на специальной пресс-конференции главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

По информации следствия, Мамаладзе пытался приобрести цианистый калий. «Расследование началось после того, как в прокуратуру 2 февраля обратился гражданин, который сообщил, что его знакомый священнослужитель Георгий Мамаладзе попросил его о помощи в приобретения отравляющего вещества цианида. Во время встречи со священником заявитель выяснил, что яд нужен был для покушения на жизнь высокопоставленного духовного лица», — сказал Шотадзе.

Отец Георгий Мамаладз был арестован в Тбилисском международном аэропорту 10 февраля, когда собирался вылететь в Германию, где в настоящее время находится католикос-патриарх Всея Грузии Илия II и его ближайшее окружение. Следствие установило, что Мамаладзе удалось приобрести цианид, а отравляющее вещество было обнаружено во время обыска его личных вещей в аэропорту. Кроме того, по информации прокуратуры Грузии, во время обыска в доме Георгия Мамаладзе было обнаружено незаконное огнестрельное оружие кустарного производства и боевые патроны.

«Мы заявляем, что готовилось убийство. Исходя из специфики дела мы не хотим разглашать детали следствия», — сказал Шотадзе, комментируя возможность отравления главы ГПЦ.

Как ранее сообщало EADaily, накануне, 12 февраля, грузинские СМИ распространили информацию о том, что главу ГПЦ католикоса-патриарха Всея Грузии Илию II, возможно, пытались отравить. Параллельно было заявлено о задержании высокопоставленного священнослужителя — отца Георгия Мамаладзе, связанного с этим делом. Позже в тот же день была подтверждена информация о том, что на основании ходатайства прокуратуры Тбилисский городской суд присудил Георгию Мамаладзе заключение в качестве меры пресечения. Ведется следствие по нескольким статьям, которые предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 15 лет. Георгий Мамаладзе, по информации главного прокурора Грузии, не признает себя виновным.