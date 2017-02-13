Главу Грузинской православной Церкви (ГПЦ) католикоса-патриарха Всея Грузии Илию II, возможно, пытались отравить. Об этом сообщила оппозиционная телекомпания «Рустави-2», комментируя информацию о задержании в тбилисском аэропорту руководителя службы управления имуществом Патриархии ГПЦ отца Георгия Мамаладзе, который также является директором медицинской клиники святых Иоакима и Анны при Патриархии ГПЦ.

По информации телекомпании, задержанный отец Георгий собирался лететь в Германию, где в настоящее время проходит лечение католикос-патриарх. Илия II готовится к хирургической операции, намечнной на сегодня, 13 февраля. Телекомпания сообщила также, что располагает информацией, согласно которой Тбилисский городской суд накануне, 12 февраля, приговорил отца Георгия Мамаладзе к заключению в качестве меры пресечения.

«Из-за того, что судебный процесс был закрытым, нет данных о том, какой именно срок заключения будет отбывать высокопоставленный представитель Патриархии. Адвокат Георгия Мамаладзе не выходит на связь с журналистами. В клинике, которую он возглавляет говорят, что не видели Мамаладзе с четверга, медперсонал также не может подтвердить данные об аресте», — сообщили в «Рустави-2», отметив, что эти данные были перепроверены в нескольких источниках.

В беседе с журналистом телекомпании несколько духовных лиц, не пожелавших назвать свои имена, отметили, что задержанный в аэропорту отец Георгий Мамаладзе является членом ближайшего окружения Илии II и служил долгие годы в Батуми, где, кроме того, его также связывала дружба с племянником патриарха, Батумским митрополитом, владыкой Димитрием.

В Берлин, где проходит лечение патриарх, прибыл представитель Службы госохраны Анзор Чубинидзе. В службе информацию о том, что Чубинидзе и еще несколько представителей Службы госохраны находятся в настоящее время в Берлине, подтвердили.

«Чубинидзе прибыл в берлинскую клинику спустя несколько часов после задержания отца Георгия Мамаладзе. Там он попросил начальника службы охраны патриарха Сосо Оханашвили (зять племянника патриарха, Батумского митрополита) вернуться в Грузию, поскольку он должен ответить на определенные вопросы Главной прокуратуры Грузии. В субботу утром Оханавшили уже находился в Тбилиси — в прокуратуре его допрашивали в течение четырех часов по делу под грифом „секретно“, при этом вопросы касались охраны безопасности патриарха. Сегодня на рассвете Оханашвили покинул Грузию и снова отправился в Германию», — отмечает телекомпания.

С целью подтвердить или опровергнуть информацию о возможном отравлении главы ГПЦ сотрудники телекомпании обратились к архиерею католикоса-патриарха владыке Иакову, который ответил, что он не желает «сплетничать» и будет говорить на эту тему только тогда, когда вернется в Тбилиси. «Когда я вернусь в Тбилиси, и когда все станет ясно, потом можете мне звонить, и я вам прямо скажу. Сейчас не хочу, чтобы это выглядело отсюда как будто я сплетничаю. Когда вернусь в Тбилиси, абсолютно все станет ясно. Благодарение Господу, что с ним (Илией II) все хорошо», — заявил владыка Иаков.