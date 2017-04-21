«Пасхальное перемирие»: Обстрелы пригорода Донецка и Ясиноватой

Накануне вечером ВСУ подвергли массированному обстрелу село Спартак в северном пригороде Донецка. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР).

«Накануне вечером украинская армия открыла массированный огонь из танка и 82-мм минометов по Спартаку. Обстрел продолжался несколько часов», — сказал собеседник агентства. В это же время под огонь украинских подразделений попали окраины Ясиноватой, в том числе поселок Крутая Балка. В общей сложности с позиций украинских силовиков было выпущено свыше 200 снарядов и мин.

В ночь на 21 апреля огнем украинских силовиков были повреждены многоквартирный дом и здание магазина в городе Докучаевск к юго-востоку от Донецка.

Как сообщало EADaily, участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске 29 марта согласовали объявление с 1 апреля режима прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность «пасхальному перемирию», действие которого должно было наступить 13 апреля.

Накануне председатель Рады Андрей Парубий заявил, что в ближайшее время Верховная рада Украины не планирует рассматривать вопрос проведения местных выборов на Донбассе. «Вопроса о проведении выборов на неподконтрольных территориях сегодня нет в повестке дня Верховной рады Украины, — сказал Парубий, — без выполнения условий безопасности не может идти речь о выборах». Он пояснил, что Киев не согласится на проведение выборов, пока не получит контроль над границей с Россией, а также пока не будет «всеохватывающего режима прекращения огня».